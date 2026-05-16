ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「え…なんで夫は断ってくれないの？」義姉が勝手に結婚式の段取りを… 「え…なんで夫は断ってくれないの？」義姉が勝手に結婚式の段取りを決定!? 頼りない夫に妻がついに本音をぶつけた結果… 「え…なんで夫は断ってくれないの？」義姉が勝手に結婚式の段取りを決定!? 頼りない夫に妻がついに本音をぶつけた結果… 2026年5月16日 18時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 結婚式って、ふたりのためのものですよね。それをここまで自分都合で進めてくる義姉の行動力、ある意味すごいです…。夫が義姉を止められるかどうかが、この結婚の大きな分かれ道になってくるかもしれません。妻が不安を口にしたことで、夫はようやく現実と向き合えるでしょうか？>>【まんが】うちの子をリングガールにして！(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】うちの子をリングガールにして！ 「俺のこと好きなのか…いつの間に惚れたの？」職場の後輩からもらったチョコが引き起こした衝撃の連鎖とは プロが「最高傑作」と断言…服屋も美容師も二度見…プロが仕上げた“別人級美女”の破壊力が凄すぎる【裏切りには代償を Vol.67】