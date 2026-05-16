大谷翔平がメジャー通算200二塁打達成　ドジャース3連勝　鈴木誠也は2安打、村上宗隆は快音も阻まれる

メジャーリーグ、ドジャースの大谷翔平選手（31）が節目のヒットをマークしました。

高速道路で行き来できるライバルチーム、エンゼルスとのフリーウェーシリーズ。

きのうは休養日でリフレッシュした大谷選手は、第3打席でレフトへ大きな当たり。

これがメジャー通算200本目のツーベースヒットとなり、慣れ親しんだエンゼルスタジアムで記念の一本が生まれました。

すると、続く第4打席ではドジャースの元同僚、K.イエーツ選手との対戦。

しかし、ここはインハイの真っすぐに空振り三振。

きょうは4打数1安打でしたが、6‐0でチームは3連勝となりました。

そして、カブスの鈴木誠也選手（31）とホワイトソックスの村上宗隆選手（26）は侍ジャパン対決。

ここ1週間ホームランが出ていない村上選手ですが、第2打席にレフト前へ。

2試合ぶりのヒットで出塁しました。

しかし、牽制球に戻りきれずタッチアウト。

得点に繋げることができませんでした。

一方、カブスの鈴木誠也選手は、2点リードで迎えた5回。

1アウト1塁3塁のチャンスでレフトへタイムリーヒットを放ち、リードを広げました。

このあともう一本ヒットを放った鈴木選手は、この日2安打のマルチヒット。

劣勢の展開に一発が期待される村上選手は第4打席。

痛烈な打球を放ちますが、セカンドのファインプレーに阻まれました。

ホワイトソックスは10-5でカブスに敗れ、3連戦の初戦を落としました。