敵地エンゼルス戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は15日（日本時間16日）、敵地エンゼルス戦に「1番・DH」で先発出場し、4打数1安打だった。チームは6-0で勝利した。1回の打席では球審に思わぬ珍事が発生。その時、マウンドにいたエンゼルス先発は苦笑いを浮かべていた。

ロサンゼルス近郊のアナハイム、古巣エンゼルス戦ということもあり、打席に立つと大歓声を浴びた大谷。ところがなかなか試合が始まらない。ジム・ウルフ球審のベルトにアクシデントが起こったようだった。状況を確認した大谷とエンゼルス捕手オホッピーは思わず笑っていた。その後、ベルトの交換などが行われ、試合は約4分遅れで開始となった。

この日はNHK総合で中継されており、ネット上の日本ファンの間でも大きな話題になった珍事。その場のフィールドにいた選手はどう思ったのか。

試合後、エンゼルス先発のコノハビッチは報道陣から球審のアクシデントについて聞かれると「ベルトが壊れるなんて見たことがない。試合開始時にあんなことは二度とゴメンだね（笑）」と苦笑いだった。

ドジャース地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」のレポーター、デビッド・ヴァセイ氏はその後、何が起きたかを説明。「どうやらジム・ウルフのズボンのベルトの問題じゃないみたいです。どちらかというと、球審がつけるマイクの問題のようです。今はクルーチーフがマイクを装着することになっているので、どうやらそっちの機器にトラブルがあったみたいです」と伝えていた。



（THE ANSWER編集部）