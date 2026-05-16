暖かい日の“ちょい暑い問題”に！【ニトリのN+】で見つけた♡「大人の快適パンツ」

まだ暑さ対策が最優先ではないけれど、日中にお出かけしているとじんわりと汗ばむ今の時季。編集部は、この季節の境目にもっと快適におしゃれを楽しめそうなパンツを【ニトリ】発のアパレルブランド【N+（エヌプラス）】で数多く発見しました。さらりと涼しげな素材や余白のあるシルエットのおかげで、ほんのり暑さを感じる日にも無理なく穿きやすい狙い目パンツを紹介します。

ひんやり素材を上品に穿けるイージーパンツ

【N+】「接触冷感シャンブレーライトデニムパンツ」\3,990（税込）

「薄手でなめらか、ひんやりとした肌触り」（公式ECサイトより）が特徴の軽やかな素材感が、汗ばむ今から夏まで穿きやすそうな一本。縦に落ちるセミワイドシルエットと上品な光沢感のある素材によって、ルーズな印象になりすぎないのが大人女性にもおすすめのポイントです。ウエストはドローストリングで調整できるので、窮屈感を覚えにくいのも◎

さらりとしたストレッチ素材は動きやすさも両立

【N+】「マジックベルトストレッチギンガムチェックパンツサマーライト レギュラー丈」\2,990（税込）

N+で定番人気のパンツシリーズからは「夏場に快適なさらりとした素材感」（公式ECサイトより）のものがお目見え。涼しげな質感に加えて、横方向へ大きくストレッチがきくのが魅力。スリムな美シルエットながら、汗ばむ季節も動きやすさに期待できます。ギンガムチェック柄2色のほか、無地の5色もあわせてチェックしてみて。

シルエットの余白と涼しげな麻調素材で快適に

【N+】「麻調セミワイドプリントパンツレギュラー丈」\2,990（税込）

見た目にも今の時季にぴったりな麻調素材のセミワイドパンツ。太すぎないワイドシルエットは、程よい余白があるおかげで下半身を締め付けにくいのがGOOD。風を通しやすく、暑さを感じる日中も軽快に穿けそうです。すっきりと美しいハイウエストデザインがスタイルアップも後押し。こちらはモダンな幾何柄2色と無地の4色が展開されています。

ヘルシーなハーフパンツで心地よく鮮度UP

【N+】「ストレッチサテンフロントタックハーフパンツ」\3,990（税込）

トラッドテイストへの人気が後押しして、この春夏はハーフパンツも狙い目！ 膝下が見えるハーフ丈は暑さへ対応しやすく、ヘルシーかつ鮮度の高いスタイリングを完成させられそうです。程よくゆとりを持たせたツータック入りのデザインと長めの丈感によって、大人っぽさもキープ。控えめな光沢感のある素材も上品見えにひと役買ってくれます。

※N+は、ニトリから生まれたファッションブランドです。ニトリ赤羽店内および、ショッピングセンター内のN+店舗、N+公式通販ニトリネットで販売しています。

※すべての商品情報・画像はN+出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだ ちほ

出版業界を経て、ライターに転身。ファッション・書籍・生活雑貨ジャンルを中心に、商品の魅力を表現する執筆活動を行う。特にファッションは、常にトレンドと市場動向をチェックし、ファッションライティングに従事。FTNメディアで3年前から専属的に執筆中。