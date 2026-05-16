フィギュアスケート女子トリノ五輪４位入賞・村主章枝さん（４５）が最新ショットとともに、公式ウェブサイトを紹介した。

１６日に自身のインスタグラムを更新し「Ｍｙ ｎｅｗ ｗｅｂｓｉｔｅ」「新しいＷｅｂｓｉｔｅです」とハートマークをつけてＵＲＬも掲載した。

カウボーイハットを被って自撮りした様子をアップ。漆黒のアイラインで目力を強調したメイクで、キス顔を披露し、フォロワーは「何と綺麗なカーボーイならぬガール」「かわいい〜！！」「めちゃ可愛い」「大好き」「眼福」と色気にやられていた。

村主さんといえば「氷上のアクトレス」と呼ばれた独自の世界観を持ち、多くの国際大会で活躍。２０１４年に引退し、その後は米ラスベガスで振り付けや子供たちを指導。テレビ番組では映像制作のプロデューサーに転身したと報告し、激変ぶりが話題に。

今年２月１３日に放送されたフジテレビ系「あの金どこいった？」では、現役時代の総収入は「２億円くらい」と明かし、「すべて使い切りました。使い切ってしまいました。残ってないです」「競技をやるために、すべて使い切ってしまいました」と告白した。