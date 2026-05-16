「男子ゴルフ・メジャー第２戦・全米プロ選手権・第２日（１５日、アロニミンクＧＣ＝パー７０）

１５位で出たギャリック・ヒゴ（南アフリカ）が７６でスコアを六つ落とし、通算５オーバーで予選通過ラインに１打及ばず決勝ラウンド進出を逃した。

ヒゴは初日、午前７時１８分のスタート時間に間に合わず、いきなり２打罰を科せられた。全米プロゴルフ協会（ＰＧＡ）の公式Ｘ（旧ツイッター）は「木曜日にティータイムに数秒遅れたとして２打のペナルティを受けたヒゴが、１打足りずに予選通過を逃した。ヒゴは最後のホールで２４フィート（７メートル強）のイーグルパットを外し週末のスタートを確保できなかった」と投稿。「遅れていると分かっていれば遅れなかった。私は明らかに時間通りにそこにいたけど、遅れていたとは…。１秒の差を定義するのは難しい」という初日のコメントを紹介し「ヒゴは木曜の朝と金曜の午後の両方で、微妙な境界線を越えてしまった」と無念の予選落ちを表現した。

この投稿にはフォロワーから「つらい教訓だが彼は二度とティータイムに遅れないだろう」「残酷だな」「ルールはルールだ」などとコメントが寄せられた。