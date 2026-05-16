◆パ・リーグ ロッテ２―０オリックス（１６日・ＺＯＺＯマリン）

ロッテ・佐藤都志也捕手がポケモンパワーで大技“ハイドロポンプ“を決め、勝利に導いた。

両軍無得点で迎えた６回１死二、三塁。田嶋の投じた５球目の直球。１４９キロを左前にはじき返す先制の２点適時打を放った。送球間に二塁に滑り込むと両手を突き上げ「食らいついたっていう感じです。真っすぐ来ても何でもいこうとは思ってたんで。ここ（お立ち台）に立ちたいがために頑張っています」と笑顔だった。

この日は「ポケモンベースボールフェスタ２０２６」としてコラボが行われ、試合前にピカチュウと交流していた佐藤は「顔がかわいいのでミズゴロウが好き。進化するとかっこよくなってくるので（最終進化系の）ラグラージも好き」と推しポケモンについて話していた。ハイドロポンプはミズゴロウがレベル３９で覚えるみずタイプの強力な技の１つ。価値ある決勝２点打に笑顔が絶えなかった。

１４日の日本ハム戦（同）、１５日のオリックス戦では２日連続のアーチ。この日は３打数２安打と好調に「結果はともかく、自分の打つべき球をしっかり、狙ってる狙ってない別にして、しっかり反応できてる。ボールに対して打ちにいけてるっていうのが、１つかなと思ってます」と要因を分析していた。