¡Úµð¿Í¡Û°¤Éô´ÆÆÄ¡¡¼ã¼êÁª¼ê¤ÎÌöÆ°¤Ë¡Ö»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÌµ²æÌ´Ãæ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡µð¿Í¤Ï£±£¶Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤ò£´¡½£³¤Ç¾¡Íø¤·¡¢º£µ¨½é¤Î£µÏ¢¾¡¡£Ãù¶â¤ò¡Ö£´¡×¤ËÁý¤ä¤·¤¿¡£°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£·¡Ë¤Ï¡ÖºÇ½é¤Ï¥·¡¼¥½¡¼¥²¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¼è¤é¤ì¤Æ¤â¤Í¡¢¤¹¤°¼è¤êÊÖ¤»¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¹¤´¤¯Âç¤¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï¥ä¥ó¥°£Ç¤¬ÂÇÀþ¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¡££³¡½£³¤Ç·Þ¤¨¤¿£·²ó¤Ë¡Ö£±ÈÖ¡¦±¦Íã¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿Ê¿»³¸ùÂÀÆâÌî¼ê¡Ê£²£²¡Ë¤¬±¦Á°ÂÇ¤òÊü¤Á¡¢ÆóÅð¤ò·è¤á¤¿¡£°ì»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Ç¤Ï¥À¥ë¥Ù¥Ã¥¯¤ÎÅê¥´¥í¤Î´Ö¤ËËÜÎÝ¤Øµ¤Ç÷¤Î¥Ø¥Ã¥É¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¡£¹¥ÁöÎÝ¤Ç·è¾¡ÅÀ¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁö¤Ã¤Æ¤âÂ®¤¤¡£Èà¤Î¶¯¤ß¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡¢º£¸å¤âÂ³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥×¥í£³Ç¯ÌÜ¤Î¼ãÉð¼Ô¤òÉ¾¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆü¡Ö£¸ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥óÆþ¤ê¤·¤¿±ºÅÄ½ÓÊåÆâÌî¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤¬£´ÂÇ¿ô£³°ÂÂÇ£±ÂÇÅÀ¤Èº£µ¨£³ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëÌÔÂÇ¾Þ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Â¸ºß´¶¤ò¤¤¤«¤ó¤Ê¤¯È¯´ø¤·¤¿¡£»Ø´ø´±¤Ï¼ã¼ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀè¤ÏÄ¹¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥ß¥¹¤âÀ®¸ù¤â¤¹¤Ù¤Æ¤¬Èà¤é¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÌµ²æÌ´Ãæ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡Åê¤²¤Æ¤Ï¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤¬Ìµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î¥¦¥£¥Ã¥È¥ê¡¼¤Ï£µ²ó£¸£¶µå¤òÅê¤²¤Æ£·°ÂÂÇ£²¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡££¶²ó°Ê¹ß¤ÏÀÖÀ±¡½ÅÄÃæ±Í¡½¹âÍü¡½ÂçÀª¡½¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤ÎÌµ¼ºÅÀ¥ê¥ì¡¼¡££´ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿¹âÍü¤Ï£²Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¾¡¤ÁÅê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÜÀï¤òÀ©¤·¤¿°¤Éô¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡£ÇËÃÝ¤Î£µÏ¢¾¡¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤ÏºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£