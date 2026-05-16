バレーボールのＳＶリーグ男子チャンピオンシップ（ＣＳ）決勝第２戦（１６日、神奈川・横浜アリーナ）、レギュラーシーズン（ＲＳ）２位の大阪Ｂが同１位のサントリーに３―２で勝利し、通算成績は１勝１敗。優勝の行方は１７日にもつれることになった。

１５日の初戦を制したサントリーは、その勢いを第１セットからぶつける。立ち上がりの５連続得点で流れをつかむと、高橋藍のサービスエース、ドミトリー・ムセルスキーの強烈なスパイクなどで得点を重ね、２５―１３で先取した。

対する大阪Ｂも主将・西田有志を中心とした攻撃で反撃に出る。第２セットは中盤まで劣勢の展開となったが、西田の強打などで猛追。甲斐優斗も効果的に得点を挙げ、２５―２３で奪取。第３セットも大阪Ｂが奪い、勝利に王手を懸けた。

サントリーも第４セットを２５―２０で制し、勝負の行方は最終第５セットへ。第５セットの序盤は大阪Ｂがリードする。サントリーも追い上げるも、最後は大阪Ｂが押し切った。



１５日の試合後に西田は「僕たちがあきらめる理由は１つもない。もう一回立て直してやるのが僕の使命。結局やることは変わらないし、ミスを減らしてやっていきたい」と語っていた。果たして最後に笑うのはどちらか。