卒業発表のモー娘。メンバー、胸元ざっくりビスチェ姿に熱視線「レベチのスタイル」「デコルテが綺麗すぎる」
【モデルプレス＝2026/05/16】モーニング娘。’26の牧野真莉愛が5月15日、自身のInstagramを更新。ビスチェ姿を公開した。
【写真】“日ハムファン”24歳モー娘。「レベチのスタイル」胸元ざっくり衣装姿
牧野は「モーニング娘。’26 牧野真莉愛 写真集 Blooming MARIA 25 発売中です」「オーストラリア パースで撮影しました」と自身の写真集「Blooming MARIA 25」を紹介し、オフショットを公開。胸元がざっくり開いたデニムのビスチェとデニムパンツのコーディネートで美しいデコルテを見せている。
この投稿に、ファンからは「映画のワンシーンみたい」「レベチのスタイル」「クールでかっこいい」「美肌」「デコルテが綺麗すぎる」などと反響が寄せられている。
牧野は、6月6日に最終日を迎えるコンサートツアーをもって、グループとハロー！プロジェクトを卒業することを発表している。（modelpress編集部）
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【写真】“日ハムファン”24歳モー娘。「レベチのスタイル」胸元ざっくり衣装姿
◆牧野真莉愛、胸元ざっくりビスチェ姿公開
牧野は「モーニング娘。’26 牧野真莉愛 写真集 Blooming MARIA 25 発売中です」「オーストラリア パースで撮影しました」と自身の写真集「Blooming MARIA 25」を紹介し、オフショットを公開。胸元がざっくり開いたデニムのビスチェとデニムパンツのコーディネートで美しいデコルテを見せている。
◆牧野真莉愛の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「映画のワンシーンみたい」「レベチのスタイル」「クールでかっこいい」「美肌」「デコルテが綺麗すぎる」などと反響が寄せられている。
牧野は、6月6日に最終日を迎えるコンサートツアーをもって、グループとハロー！プロジェクトを卒業することを発表している。（modelpress編集部）
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