melt×UNITED ARROWS BEAUTY限定ヘアケアで叶える上質な休息美容♡

花王のヘアケアブランド「melt（メルト）」と、「UNITED ARROWS BEAUTY（ユナイテッドアローズ ビューティー）」が初のコラボレーション♡数量限定『melt by UNITED ARROWS BEAUTY』として、“ホワイトベッドルーム”をテーマにした特別なヘアケアシリーズが2026年6月6日より発売されます。洗いたてのシーツに包まれるような香りと、上質なデザインが魅力。毎日のバスタイムを“自分を大切にする時間”へと変えてくれる注目シリーズです。

“White BedRoom”の世界観に癒される♡

今回のコラボレーションは、「休みながら美しく」をテーマにしたmeltと、「香りと空間・余白の美意識」を大切にするUNITED ARROWS BEAUTYの価値観が重なり実現しました。

コンセプトは、“White BedRoom”。窓から差し込むやわらかな光や、洗いたてのシーツに包まれる休日の朝をイメージした香りで、まどろむような癒しの時間を演出します。

香りは花王研究所とUNITED ARROWS BEAUTYが共同開発。入浴中だけでなく、ドライ後や翌朝まで心地よく続くよう設計されています。

また、ボトルにはタッセルチャームを採用し、インテリアにもなじむ洗練されたデザインに♡ファッション感覚で楽しめるヘアケアアイテムに仕上がっています。

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限定ヘアケアアイテムをチェック

今回登場する商品は、シャンプー＆トリートメントセット2種と、髪の化粧水「コンディショニングウォーター」です。

「メルト スムースシャンプー＆スムーストリートメント セット」は、Wの酸性ケア処方により、うねり髪を整えながらさらツヤ髪へ導くアイテム。

各480mlのシャンプー・トリートメントに加え、「メルト クリーミーメルトパウダー」1.0g×2包がセットになっています。

「メルト モイストシャンプー＆モイストトリートメント セット」は、髪の表面と内側を補修するハイブリッドリペア処方を採用。

みずみずしくやわらかなツヤ髪へ導きます。こちらも各480ml＋クリーミーメルトパウダー付きのセット販売です。

さらに、「メルト スムース コンディショニングウォーター ホワイトベッドルーム」は170ml入り。

髪1本1本を包み込むようになじみ、うねり髪を整えながら、するんとまとまるさらツヤ髪へ導いてくれます。

※メーカー希望小売価格は設定されていません。

※シャンプー・トリートメントはセット販売のみで、単品販売はありません。

限定イベント＆特別セットにも注目

2026年5月24日には、都市型ヨガイベント「URBAN YOGA」とコラボした限定イベント「Morning Ritual（Yoga & Brunch）＠TOKYO NODE」も開催。

香り・音・光に包まれながら、心と身体を整える特別な朝時間を体験できます♪

また、5月18日からは、ヘアドライキャップ付きの“オリジナルコラボグッズ付き限定セット”も数量限定で登場。

ホワイトベッドルームをイメージしたカラーと、とろけるような肌触りで、アウトバスタイムをさらに快適にしてくれます♡

上質な“余白時間”をヘアケアで♡

meltとUNITED ARROWS BEAUTYが提案する今回のコラボは、単なるヘアケアにとどまらず、“自分をいたわる時間”そのものを楽しめるシリーズ♡

忙しい毎日の中でも、香りや質感に癒されながら、自分らしくリラックスできるひとときを叶えてくれます。数量限定なので、気になる方はぜひ早めにチェックしてみてください♪