フリーアナウンサー・大吉洋平（40）が16日までに更新されたYouTubeチャンネル「街録ch〜あなたの人生、教えて下さい〜」に出演。お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（33）から「絶対許さん」と名指しされた件について釈明した。

粗品は25年6月放送のニッポン放送「霜降り明星のオールナイトニッポン」に出演した際「M-1グランプリ2018」優勝直後に受けたMBS「せやねん」のインタビューについて回想。そこで大吉アナの名前を挙げると「めちゃくちゃ偉そうやったぞ、あいつ。“せやねんファミリーっていうことで”って、やかましいわ!腹立つわ。絶対許さんからな」と怒りをにじませていた。

この件について、大吉アナは「芸能人や政治家の人に、ちょっとラインを越えた、一歩踏み込むようなインタビューをするコーナーを担当していて。霜降りのお二人にも“おめでとうございます。賞金、何に使いますか?”みたいなストレートなインタビューではなくて。当時のディレクターといろいろ相談しながら、ちょっと突っ込んだ、グイグイ行くようなインタビューをしたんだと思うんですよ」と説明する。

「それで僕としてはテレビの演出の範囲内で、回っていないところでは“すみません”と言ったつもりだったんです。でも、そういうのって受け取る人の感覚が全てだと思うので。あれが“ちょっと行きすぎていた、偉そうだった”とご本人が思っていらっしゃったなら、申し訳ないなと思っていて」と振り返っていた。