『ヒロアカ』麗日お茶子役・佐倉綾音、最近ギャルの良さに気付く 「本質的には相容れない」と思った時期も
声優の佐倉綾音が16日、都内で行われたテレビアニメ『僕のヒーローアカデミア』キャラクターマッチアップ名エピソード上映に登壇。ギャルに苦手意識があったことを明かした。
【写真】瞳を潤ませながらトークする佐倉綾音
佐倉は、共に登壇した福圓美里演じるトガヒミコに「ただのギャルに見えていた時のトガちゃんってお茶子にとっても何考えてるかわからないし、私も何考えてるかわからなかった」と思っていたそう。「私、ギャルに触れてこなかった人生なので。ギャルだなと思った時点で、本質的には相容れないのかなと思って一旦感情移入しなくなっちゃうんですよ」と“ギャルアレルギー”があったと打ち明けた。
演じるうちに、「もしかして分かり合えてしまうかもしれない」という思うが生まれたが、「それって戦うにはめちゃくちゃ邪魔な物だし、それがここから先のお茶子をずっと苦しめることになる」とプロの立場としての葛藤を明かした。
そして最近は、ギャルの“真っ直ぐさ”に気が付き、ギャルが好きになったことを笑顔で話した。
同作品は、堀越耕平氏による人気コミック『僕のヒーローアカデミア』、通称“ヒロアカ”のアニメ化。今年はアニメ化10周年であり、10周年プロジェクトのひとつとして、キャラクター同士のマッチアップにフォーカスしたテレビシリーズの名エピソード上映企画を開催。今回が第1弾となる。
作品の舞台は総人口の約8割が何らかの超常能力“個性”を持つ世界。事故や災害、犯罪者・敵ヴィランから人々と社会を守る職業・ヒーローになることを夢見るも、“無個性”である少年・緑谷出久、通称「デク」。そんなデクが、ヒーロー養成の名門・雄英校のクラスメイトたちの成長、戦い、友情のストーリー、「最高のヒーローになるまでの物語」が繰り広げられる。
【写真】瞳を潤ませながらトークする佐倉綾音
佐倉は、共に登壇した福圓美里演じるトガヒミコに「ただのギャルに見えていた時のトガちゃんってお茶子にとっても何考えてるかわからないし、私も何考えてるかわからなかった」と思っていたそう。「私、ギャルに触れてこなかった人生なので。ギャルだなと思った時点で、本質的には相容れないのかなと思って一旦感情移入しなくなっちゃうんですよ」と“ギャルアレルギー”があったと打ち明けた。
そして最近は、ギャルの“真っ直ぐさ”に気が付き、ギャルが好きになったことを笑顔で話した。
同作品は、堀越耕平氏による人気コミック『僕のヒーローアカデミア』、通称“ヒロアカ”のアニメ化。今年はアニメ化10周年であり、10周年プロジェクトのひとつとして、キャラクター同士のマッチアップにフォーカスしたテレビシリーズの名エピソード上映企画を開催。今回が第1弾となる。
作品の舞台は総人口の約8割が何らかの超常能力“個性”を持つ世界。事故や災害、犯罪者・敵ヴィランから人々と社会を守る職業・ヒーローになることを夢見るも、“無個性”である少年・緑谷出久、通称「デク」。そんなデクが、ヒーロー養成の名門・雄英校のクラスメイトたちの成長、戦い、友情のストーリー、「最高のヒーローになるまでの物語」が繰り広げられる。
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