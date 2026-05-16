歌舞伎俳優の市川團十郎白猿（48）が15日放送のTBS系「A−Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。東京ディズニーシーに1人で行くと明かされる場面があった。

MCの「Kis-My-Ft2」藤ヶ谷太輔は團十郎の長女で舞踊家、女優の市川ぼたん、長男で歌舞伎俳優の市川新之助に事前取材を行ったとし、「新之助くんが“パパは1人でディズニーに行ってるときもあるんじゃない？”って」との言葉を紹介。團十郎は「ああそうそう」とあっさり認めた。

「（ディズニー）シーに1人で散歩に」と続け、「（夕方）6時以降だとちょっと安いんですよ。それで仕事が7時ぐらいだと、ガーッと歩いて帰る」と驚きの行動をぶっちゃけた。

理由については「バレないんですよ」と團十郎。「道歩いていたら、“あっ！”とか言われるじゃないですか。ディズニーシーとかだと暗いし、みんなは乗り物に乗ろうとしているから。やっぱり人と行くと人に合わせなくちゃいけなくないですか」と力を込めた。

人に合わせて列に並ぶのが苦手だとし「人に合わせたくない。夢の世界、だから」と照れた様子で話した。

藤ヶ谷が「凄く景色も奇麗だし、その25分、30分で結構いろんなこと考えたり」と確認すると、「何も考えずに、奇麗だなあと思って」と團十郎。「イベントやっているじゃないですか、真ん中の海みたいなところで。あれを何か見ながら」とも語った。