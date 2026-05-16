ハウステンボス「大花火まつり」開催決定！ 特別観覧席＆宿泊プランが5．19より販売スタート
長崎・佐世保市にあるハウステンボスは、11月14日（土）に、毎年恒例の大規模花火イベント「第13回 九州一 大花火まつり」を開催決定。5月19日（火）12時00分から、花火特別観覧席＆宿泊プランが販売開始される。
【写真】噴水ショーとともに楽しめる会場も！ 花火特別観覧席＆宿泊プランの詳細
■西日本最大級の2万2000発が夜空を彩る
今回開催が決定したのは、13年連続日本一に輝いたイルミネーションが輝くヨーロッパの街を舞台に、直径約300mの大スケールで展開される圧巻の一尺玉花火や、目の前を埋め尽くす壮観なフィナーレ花火など、西日本最大級2万2000発の花火が盛大に彩るイベント。
これに伴い販売される花火特別観覧席には、噴水ショーとともに花火を一望できるウォーターガーデン会場や、グルメとともに楽しむベイサイドキッチンのほか、パノラマビュー会場、マリンフロント会場など全20種類の席種がそろい、好みに合わせて壮大な花火が楽しめる。
また、ホテルヨーロッパをはじめとする5つのオフィシャルホテルによる宿泊プランも同時販売。なかでもホテルデンハーグでは、花火を客室から観覧できるプランもあり、周りを気にせずにゆっくりと花火を堪能可能だ。
なお「九州一 大花火まつり」は、ハウステンボスの入場券が必要。公式ホームページからの事前購入が推奨され、入場券は7月中旬に販売開始予定だという。
ちなみに、『エヴァンゲリオン』の世界観を堪能できる“NERV佐世保支部職員 臨時宿泊専用仕様 ホテルデンハーグ特別室”や、ミッフィーをテーマにしたエリア「ミッフィー・ワンダースクエア」で体験したワクワクをホテルステイでも楽しめる“ミッフィールーム”も、5月19日（火）12時00分から予約開始。合わせてチェックしたい。
【写真】噴水ショーとともに楽しめる会場も！ 花火特別観覧席＆宿泊プランの詳細
■西日本最大級の2万2000発が夜空を彩る
今回開催が決定したのは、13年連続日本一に輝いたイルミネーションが輝くヨーロッパの街を舞台に、直径約300mの大スケールで展開される圧巻の一尺玉花火や、目の前を埋め尽くす壮観なフィナーレ花火など、西日本最大級2万2000発の花火が盛大に彩るイベント。
また、ホテルヨーロッパをはじめとする5つのオフィシャルホテルによる宿泊プランも同時販売。なかでもホテルデンハーグでは、花火を客室から観覧できるプランもあり、周りを気にせずにゆっくりと花火を堪能可能だ。
なお「九州一 大花火まつり」は、ハウステンボスの入場券が必要。公式ホームページからの事前購入が推奨され、入場券は7月中旬に販売開始予定だという。
ちなみに、『エヴァンゲリオン』の世界観を堪能できる“NERV佐世保支部職員 臨時宿泊専用仕様 ホテルデンハーグ特別室”や、ミッフィーをテーマにしたエリア「ミッフィー・ワンダースクエア」で体験したワクワクをホテルステイでも楽しめる“ミッフィールーム”も、5月19日（火）12時00分から予約開始。合わせてチェックしたい。