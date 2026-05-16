将棋の藤井聡太名人（竜王、王位、棋王、王将、棋聖、23）に糸谷哲郎九段（37）が挑戦する第84期名人戦七番勝負第4局が5月16日、大阪府高槻市の「高槻城公園芸術文化劇場」で1日目の対局が行われ、糸谷九段が48手目を封じて指し掛けとした。注目の高槻対局は、あす17日午前9時に再開される。

【映像】徹底解説！藤井名人VS糸谷九段 高槻対局（生中継中）

ストレート防衛と4連覇を目指す藤井名人に、背水の陣で初白星を狙う糸谷九段が挑む大一番。先手番の藤井名人が雁木、後手の糸谷九段が矢倉に構える展開となった本局は、序盤から両者が工夫を凝らし、早い段階で前例がなくなる定跡のない将棋へと突入した。盤上はまだ本格的な戦いには突入しておらず、互いに陣形を整備しながらわずかな隙をうかがう、じりじりとした戦いが続いている。

本局の1日目を振り返り、ABEMAで解説を務める村中秀史七段（45）は「糸谷九段は後手番でも主張を通し続けた序盤戦だった。藤井名人も明らかなリードは奪っていないが、持ち時間も並んでいる。（藤井名人は）後手の主張をいくつか通されたが、あすは自分から動く展開も多そう」とコメント。緊迫した今後の戦いに向けて、両者の深い構想に期待を寄せた。

午後6時30分、立会人の桐山清澄九段（78）が封じ手の定刻となったことを告げると、手番の糸谷九段は「封じます」と即答。そのまま48手目を封じ、1日目を終えた。封じ手の考慮時間は13分。

「将棋のまち」高槻の地で白星を飾るのはどちらか。本格的な戦いが予想される2日目の盤上から、ますます目が離せない。持ち時間は各9時間の2日制。

【封じ手時点での残り持ち時間】

藤井聡太名人 4時間58分（消費4時間2分）

糸谷哲郎九段 4時間57分（消費4時間3分）

（ABEMA／将棋チャンネルより）