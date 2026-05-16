◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日８―０ヤクルト（１６日・バンテリンドーム）

中日・大野雄大投手が７回２安打無失点で、リーグトップのヤクルト・吉村に並ぶ５勝目を挙げた。自身４連勝で、２９イニング連続無失点を継続。２０年に４５イニング連続の球団記録も達成している左腕は「意識はしていないけど、ゼロで抑えるということはチームの勝ちに近づく。またリセットして、積み重ねていきたい」と胸を張った。

３回までに打線が６得点。「早く取ってくれて、スムーズに投げられた」と感謝したが、投球が味方の力にもなった。２回に内山の邪飛を捕手の石伊と三塁の石川昂が譲り合い、真ん中にポトリ。大事な先頭打者を打ち取り損ねた。それでも３者凡退。「内山選手を打ち取ることができたのは大きかった」と振り返った。

「（石川）昂弥も必死にやっていて。昂弥のボールか石伊のボールか分からないけど、（抑えて）ちょっとは救われたと思う。その後、ホームランも打ちましたしね。本当に良かった。あそこで走者を出して点を取られていたら、シュンとなったかも」。守りを終えたところで、石川昂から「すみません」と謝罪。「ドンマイ」と応じたが、直後に１号２ランが飛び出した。

１３日には、巨人・坂本の通算３００号からも刺激を受けた。延長１２回の逆転サヨナラ弾。「自宅で、ずっと見ていた」と明かすと「前の打席で三振して、もう一度回ってくるのも、持っている。（勝ち越された直後に）流れをひと振りで変えて、さすが」とたたえた。語りながら「何て言うんですかね…」と言葉に詰まった後に「俺らの坂本勇人やな、と思いました」とニヤリ。坂本にも「さすがですね」と連絡を入れたという。

「普段はしないんですけどね。彼は意識しないかもしれないけど、これだけ積み上げて、すごい記録ですから。思わず、連絡しちゃいました」。今季は巨人・田中将の活躍や日本球界に復帰した楽天・前田健らも注目を集めているが、自身も１９９８年生まれの代表として健在だ。