◆パ・リーグ 楽天４―３ソフトバンク（１６日・楽天モバイル最強）

楽天の古謝樹投手（２４）が６回７安打２失点で今季初勝利をマークした。待望の白星。「初勝利までに、野手の皆さんと、リリーフの皆さん、いろんなファンの方も、ずっと応援してくださっていた。いろんな方の思いを受けて、やっと恩返しではないですけど、まず１勝できたかなと思います」と実感を込めた。

序盤は苦しんだ。両チーム無得点の２回に１死満塁のピンチを背負うと、庄子に中犠飛を浴びて、先制点を献上。３回には柳田に右前適時打を許して、２点目を失った。それでも４回からは粘り強く、投げ抜き無失点。逆転してもらった直後の６回はきっちり抑え込んだ。

３年目の今季は７先発目での勝利。「苦しかったという思いはないけど、おととしや去年がうまくいきすぎていた。両方２戦目で勝利できていたので、（今季は）本当に道のりは長かったですけど。それよりモチベーションを保つのが一番大変でした」と、白星がつかなかった日々を振り返る。

勝ち星がつかない期間も、周囲に暗い表情は見せなかった。「本当に毎試合毎試合、どんな試合でもいろんな方から声かけてもらってたので、なんとか球場とかでは、暗い顔とか、態度とかは出さないようにしようと心がけるようにはしてました」と古謝。先発の柱として期待されている若き左腕の２０２６年が大きく動き始めた。