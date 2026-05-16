＝LOVEメンバー、美ウエスト際立つディズニーコーデに反響「スタイル抜群」「ボディラインが綺麗」
【モデルプレス＝2026/05/16】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の瀧脇笙古が、5月15日に自身のInstagramを更新。大人気テーマパーク、ディズニーランドでのショットを公開し反響を呼んでいる。
【写真】24歳イコラブメンバー「ボディラインが綺麗」美ウエスト見せミニTディズニーコーデ
瀧脇は「0歳.2歳のこどもちゃんと一緒に夢の国へ！！！普段遊ばないアトラクションにたくさん乗れて楽しかったあ！」とつづり、写真を複数枚投稿。「一昨年の夏にヒューストンのお土産で買ったNASAの1番小さいサイズのTシャツがジャストサイズ」とコメントし、晴れた日のディズニーランドでサングラスをかけた白のへそ出しTシャツ姿を披露している。Tシャツからは引き締まったウエストが映えている。
この投稿に「ボディラインが綺麗」「最高に可愛い」「ディズニーランド羨ましい」「スタイル抜群ですね」「さすがの着こなしです」「小さいTシャツが入るの凄い」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】24歳イコラブメンバー「ボディラインが綺麗」美ウエスト見せミニTディズニーコーデ
◆瀧脇笙古、へそ出しTシャツから美ウエスト際立つ
瀧脇は「0歳.2歳のこどもちゃんと一緒に夢の国へ！！！普段遊ばないアトラクションにたくさん乗れて楽しかったあ！」とつづり、写真を複数枚投稿。「一昨年の夏にヒューストンのお土産で買ったNASAの1番小さいサイズのTシャツがジャストサイズ」とコメントし、晴れた日のディズニーランドでサングラスをかけた白のへそ出しTシャツ姿を披露している。Tシャツからは引き締まったウエストが映えている。
◆瀧脇笙古の投稿に反響
この投稿に「ボディラインが綺麗」「最高に可愛い」「ディズニーランド羨ましい」「スタイル抜群ですね」「さすがの着こなしです」「小さいTシャツが入るの凄い」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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