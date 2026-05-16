アイナ・ジ・エンドがパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「東芝ライフスタイル アイナ・ジ・エンドの『ほな、また』」。（毎週土曜 18：00〜 ）。日々の他愛もない話から、日常で大切にしていることなどを、リスナーからのメッセージも交えながらまったりとトークするプログラムです。時に、自身の音楽や最近の活動、アイナ・ジ・エンドが今この人と話したいと思うゲストなども招いていきます。

5月16日（土）の放送では、今月に発表されたばかりの新曲2曲について貴重な制作エピソードを披露しました。

パーソナリティのアイナ・ジ・エンド

アイナ・ジ・エンド：今日は新曲についてお話ししていこうと思います。新曲は2曲あります！ うわー、2曲も聴いていただけるなんてすごく嬉しいです。まずは、5月13日にリリースされたSTUTS & butaji「Our Hearts (feat. アイナ・ジ・エンド) 」からお話をさせてください。「Our Hearts」は5月14日から配信が始まったNetflixシリーズ「ソウルメイト」の主題歌です。トラックはSTUTSさんで、メロディと歌詞はシンガーソングライターのbutajiさんが担当しています。私はゲストボーカルとして参加させていただきました。お話をいただいたときは、まずSTUTSさんの楽曲を歌えるってことで「絶対にやります！」っていう熱い思いがありました。STUTSさんの楽曲ってすごく耳馴染みが良くて、ドライブとかに聴いているとすごく楽しくなるし、心地のいい音像なので、すごく憧れがありました。なのでめっちゃ嬉しかったです。ほんで「ソウルメイト」の詳細を読んだときも「めちゃくちゃな大作やな」と思って「この作品に自分が花を添えられるなら、これは絶対にやりたい」って思ったのを覚えています。レコーディングは緊張していたんですけど、歌い終わった後にエイベックスのA&Rの人が「なんか歌よくなったね」って言ってくれて、普通に嬉しかったでやんす（笑）。成長を褒められたら嬉しい子供みたいな感じ。そんな私の成長したボイスも（メロディ）に乗っていると思うので、楽しんでいただけたらいいなと思います。完成した曲を聴いたときに、私の声とサウンド感と歌詞の混ざり方がとても尊いなと思いました。butajiさんが書いた歌詞は真っ暗な闇ではなくて、灰色ぐらいの闇を言葉で滲ませている感じがします。だから、パッと聴いたときには悲しい歌だとは思えないんですよね。だけど、歌詞を見て音を聴いていくと「あ、これは何かを失った歌なのかな」ってちょっとずつ紐解かれていって、「グレーな感情をもらえる楽曲なのかな」って私は思いました。なので、何回も聴いて歌詞の意味とかも好きなように解釈して楽しんでいただけたら、ちょっと味わい深くなるかなって、そんな風に思った素敵な楽曲です。アイナ：続いては、「劇場版 モノノ怪 第三章 蛇神」主題歌の「No Epilogue」についてお話ししていきます。やっとですよ！ この曲が出来た瞬間からほんまに早くリリースしたくてたまらへんかった曲です。ありがたいことに、劇場版「モノノ怪」は第1章から主題歌を3作連続で担当させていただいております。この曲の作詞作曲はアイナ・ジ・エンドです。ギタリストの西田修大さんも一緒に作ってくれていますが、編曲は西田さんです。西田さんって誰やねんって思っているかもしれないんですけど、私にとっての大ヒーローでございます。西田さんのおかげで、いろんな楽曲が生み出されているんですけども、「はじめての友達」や「風とくちづけと」っていう楽曲にも参加してくれている私のバンドメンバーのギタリストです。制作の話をしたいんやけど、「こういう楽曲を作りたい」みたいなイメージがめちゃくちゃ明確に私の中にあって。入りは西田さんのギターが聴きたい、途中からはリズミカルな音でちょっとハキハキ歌いたい。でもサビはたゆたうような、ちょっと儚げなものが欲しいっていう、しっかりとしたアイデアがありました。これって普段はあまりないことなので、4年ぐらい「モノノ怪」に向き合っているからこそ生まれたアイデアだったのかなって思います。自作でかつ自信作のメロディはBメロなので、そこをいっぱい聴いてほしいです。ちょっとラテンっぽいリズミカルなメロも入れてみました。

パーソナリティのアイナ・ジ・エンド

アイナ：あと歌詞は、「愛を初めて教えてくれた人への執着」っていうことをポイントにして書きました。ちょっと狂気を感じるようなワードが並んでいるかもしれないんですけど、やっぱ醜いものを見ると美しさが際立つみたいなところがある気がしていて。なんかそういう醜さが本当の美しさだったりするので、自分なりの「美しい」というものを歌詞として書いています。あ！ ちょっと待って、これめっちゃ言いたい！ 今回、私がメロディを全部考えて西田さんに（デモを）送ったんですけど、唯一サビ部分だけは西田さんのメロなんです！ 悔しい、サビ採用されんかった（笑）。だけど、曲終わりに私の採用されなかったサビをコーラスとして入れてるの！ どんだけ好きやねん、自分の作ったサビ（笑）。そういう私の執着も味わっていただけたらすごく嬉しいです。



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