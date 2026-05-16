『テレビ×ミセス』で披露した「風と町」ライブ・パフォーマンス映像、限定で公開 温もり紡ぐ特別な演出
Mrs. GREEN APPLE初の冠レギュラー番組『テレビ×ミセス』（TBS系）より、4月27日に放送された「風と町」のライブ・パフォーマンス映像が16日、オフィシャルYouTubeにて特別公開された。公開は6月13日午後5時59分までの期間限定となる。
【動画】『テレビ×ミセス』で披露した「風と町」ライブシーン
楽曲の内包する温もりが丁寧に紡がれた、『テレビ×ミセス』ならではの特別な演出となっている。
本楽曲は、NHK連続テレビ小説『風、薫る』の主題歌として制作されたもの。連綿と受け継がれる人の営みによって移ろいゆく町の情景と、変わることなくそこに在り続け、“ただ知っている”存在である風という、普遍的かつ大きなテーマが込められている。なお、Music Videoに加え、2種のビハインド映像「Behind the Song & the Scenes」「MV Behind the Scenes」も公開中。
【動画】『テレビ×ミセス』で披露した「風と町」ライブシーン
楽曲の内包する温もりが丁寧に紡がれた、『テレビ×ミセス』ならではの特別な演出となっている。
本楽曲は、NHK連続テレビ小説『風、薫る』の主題歌として制作されたもの。連綿と受け継がれる人の営みによって移ろいゆく町の情景と、変わることなくそこに在り続け、“ただ知っている”存在である風という、普遍的かつ大きなテーマが込められている。なお、Music Videoに加え、2種のビハインド映像「Behind the Song & the Scenes」「MV Behind the Scenes」も公開中。