【THE SECOND】司会登場で早速反響相次ぐ「久しぶりに見た！」
フジテレビ系『アサヒ ゴールドpresents THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026』が、16日に放送（後6：30）。番組冒頭で司会が登場すると、SNS上でさまざまな声が寄せられた。
【写真】久しぶりに見た！反響が寄せられたアナウンサー
司会を務めるのは、過去3大会と同じく東野幸治と宮司愛海アナ。東野が「なんとか無事に4回目開催。本当に無事に。みなさんありがとうございます！4時間超えの生放送。スタッフから言われたのは、ここのしゃべりいりませんと…」と自虐を交えて笑わせた。2人の姿を見ると、SNS上では「宮司さん久しぶりに見た！」「宮司さん！」などといった感想が寄せられている。
宮司アナは、3月末で『Live News イット！』を卒業。「今年の秋からは、海外の大学院に留学して勉強することを決意しました」と報告。「この留学の中では、どういうことを伝えれば社会のためになるのか、そのためにはどんな枠組みが必要なのかといったことについて勉強したいと思います」と思いを明かしていた。
2月の「選考会」を皮切りに、3月に「ノックアウトステージ32→16」、そして4月に「ノックアウトステージ16→8」を開催しており、これらの激戦を経て、現在勝ち残っているのは、金属バット、タモンズ、ザ・パンチ、黒帯、シャンプーハット、ヤング、リニア、トットの8組なっている。運命の最終決戦「グランプリファイナル」で4代目王者をめぐって激突する。
今大会は、過去3大会と同じく司会を東野幸治と宮司愛海アナウンサー、リポーターを小室瑛莉子アナウンサーが務めるほか。2024年から登場したハイパーゼネラルマネージャーの有田哲平（くりぃむしちゅー）、スペシャルサポーターの博多華丸・大吉も引き続き参加し、ベテラン漫才師の戦いを見守る。
■『アサヒ ゴールドpresents THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026』
【グランプリファイナル司会】
東野幸治
宮司愛海（フジテレビアナウンサー）
【ハイパーゼネラルマネージャー】
有田哲平（くりぃむしちゅー）
【スペシャルサポーター】
博多華丸・大吉
【リポーター】
小室瑛莉子（フジテレビアナウンサー）
【スーパーオーディエンス】（五十音順）
猪狩蒼弥（KEY TO LIT）
鳥谷敬
花澤香菜※生放送にはスケジュールの都合で出演せず
松村沙友理
【グランプリファイナル出場者】
［第1試合］
先攻：金属バット（小林圭輔、友保隼平）
後攻：ヤング（嶋仲拓巳、寺田晃弘）
［第2試合］
先攻：タモンズ（大波康平、安部浩章）
後攻：黒帯（大西進、てらうち）
［第3試合］
先攻：シャンプーハット（恋さん、てつじ）
後攻：リニア（しょうへい、酒井啓太）
［第4試合］
先攻：ザ・パンチ（パンチ浜崎、ノーパンチ松尾）
後攻：トット（多田智佑、桑原雅人）
【写真】久しぶりに見た！反響が寄せられたアナウンサー
司会を務めるのは、過去3大会と同じく東野幸治と宮司愛海アナ。東野が「なんとか無事に4回目開催。本当に無事に。みなさんありがとうございます！4時間超えの生放送。スタッフから言われたのは、ここのしゃべりいりませんと…」と自虐を交えて笑わせた。2人の姿を見ると、SNS上では「宮司さん久しぶりに見た！」「宮司さん！」などといった感想が寄せられている。
2月の「選考会」を皮切りに、3月に「ノックアウトステージ32→16」、そして4月に「ノックアウトステージ16→8」を開催しており、これらの激戦を経て、現在勝ち残っているのは、金属バット、タモンズ、ザ・パンチ、黒帯、シャンプーハット、ヤング、リニア、トットの8組なっている。運命の最終決戦「グランプリファイナル」で4代目王者をめぐって激突する。
今大会は、過去3大会と同じく司会を東野幸治と宮司愛海アナウンサー、リポーターを小室瑛莉子アナウンサーが務めるほか。2024年から登場したハイパーゼネラルマネージャーの有田哲平（くりぃむしちゅー）、スペシャルサポーターの博多華丸・大吉も引き続き参加し、ベテラン漫才師の戦いを見守る。
■『アサヒ ゴールドpresents THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026』
【グランプリファイナル司会】
東野幸治
宮司愛海（フジテレビアナウンサー）
【ハイパーゼネラルマネージャー】
有田哲平（くりぃむしちゅー）
【スペシャルサポーター】
博多華丸・大吉
【リポーター】
小室瑛莉子（フジテレビアナウンサー）
【スーパーオーディエンス】（五十音順）
猪狩蒼弥（KEY TO LIT）
鳥谷敬
花澤香菜※生放送にはスケジュールの都合で出演せず
松村沙友理
【グランプリファイナル出場者】
［第1試合］
先攻：金属バット（小林圭輔、友保隼平）
後攻：ヤング（嶋仲拓巳、寺田晃弘）
［第2試合］
先攻：タモンズ（大波康平、安部浩章）
後攻：黒帯（大西進、てらうち）
［第3試合］
先攻：シャンプーハット（恋さん、てつじ）
後攻：リニア（しょうへい、酒井啓太）
［第4試合］
先攻：ザ・パンチ（パンチ浜崎、ノーパンチ松尾）
後攻：トット（多田智佑、桑原雅人）