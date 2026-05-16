トランプ大統領が訪中終え帰国　台湾武器売却「有効な交渉の切り札」と強調　中国との交渉材料の可能性も

アメリカのトランプ大統領は首脳会談など中国訪問の一連の日程を終え15日、帰国しました。

トランプ氏は15日に放送されたインタビューで、台湾への武器売却は中国に対する「有効な交渉の切り札だ」と述べました。

トランプ大統領は中国の習近平国家主席との2日間にわたる会談を終えて15日、帰国しました。

アメリカ・トランプ大統領：

言えることは大成功だったということだ。

これに先立ち、トランプ氏は北京滞在中に収録されたFOXニュースのインタビューで、台湾への武器売却について問われ明言を避けました。

トランプ大統領：

（台湾への武器売却は）まだ承認していない。するかもしれないし、しないかもしれない。

またトランプ氏は、武器売却について「中国次第だ。率直に言ってこれは非常に有効な交渉の切り札だ」と話し、今後の中国との交渉材料にする可能性を示唆しました。

その後、トランプ氏は大統領専用機内で取材に応じ、武器の売却について「近く判断する」と述べたほか、台湾の頼清徳総統と話し合わなければならないと述べています。