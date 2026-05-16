Mrs. GREEN APPLE 冠番組『テレビxミセス』で披露した「風と町」のライブパフォーマンス映像を期間限定特別公開

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Mrs. GREEN APPLEが冠レギュラー番組『テレビxミセス』（TBS系で毎週月曜 21時～）で披露した「風と町」のライブパフォーマンス映像を特別公開した。

■楽曲の内包する温もりが丁寧に紡がれた『テレビ×ミセス』ならではの特別な演出で披露

Mrs. GREEN APPLE初の冠レギュラー番組として、“テレビとミセスが本気でコラボレーションする”バラエティ『テレビ×ミセス』。5月11日放送の最新回では、森山直太朗との「生きてることが辛いなら」のコラボレーションが大きな反響を呼んだ。

先日、4月20日放送回で披露された「クスシキ」のライブパフォーマンス映像がオフィシャルYouTubeチャンネルで公開されたが、このたび、4月27日放送回で披露された「風と町」のライブパフォーマンス映像も公開された。

楽曲の内包する温もりが丁寧に紡がれた、『テレビ×ミセス』ならではの特別な演出となっている。なお、この映像は6月13日17時59分までの期間限定での公開となる。

「風と町」は、NHK連続テレビ小説『風、薫る』の主題歌として制作された楽曲。連綿と受け継がれる人の営みによって移ろいゆく町の情景と、変わることなくそこに在り続け、“ただ知っている”存在である風という、普遍的かつ大きなテーマが込められている。MVに加え、2種のビハインド映像「Behind the Song ＆ the Scenes」「MV Behind the Scenes」も公開中だ。

■リリース情報

2026.04.13 ON SALE

DIGITAL SINGLE「風と町」

https://lnk.to/MGA_kazetomachi

■関連リンク

『テレビ×ミセス』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/tbstv_mga/

Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE

https://mrsgreenapple.com/