元女子バレーエース、ラブラブ夫婦ショット “小さなカメラマン”が撮影
元バレーボール全日本女子の木村沙織さんが11日までにインスタグラムを更新。抜群なスタイルに反響が集まっている。
【写真】木村沙織、ラブラブ夫婦ショット！ 息子の方を笑顔で見つめる姿がほほ笑ましい
木村は「夏みたいに暑い日」「東京競馬場に遊びに行きました」「遊び場もたくさんあるし、お花がモリモリ咲いていてとっても綺麗でした」と、夏日に家族で競馬場を満喫したことを報告している。
写真では、木村と夫が脚を組んで仲良くベンチに座って笑顔を浮かべている。木村はこの写真について「息子がたくさん写真を撮ってくれて あまりにも連写するもんだから」「"ありがとー もーいーよー 携帯ちょーだい オッケーだよー！" って言ってる一部始終撮れてました ありがとう」と、“小さなカメラマン”とのほほ笑ましいやりとりも明かしている。
木村は2016年12月にビーチバレー選手・日高裕次郎と結婚し、2023年2月28日に長男・煌太郎くんが誕生した。
引用：「木村沙織」Instagram（＠saoriiiii819）
【写真】木村沙織、ラブラブ夫婦ショット！ 息子の方を笑顔で見つめる姿がほほ笑ましい
木村は「夏みたいに暑い日」「東京競馬場に遊びに行きました」「遊び場もたくさんあるし、お花がモリモリ咲いていてとっても綺麗でした」と、夏日に家族で競馬場を満喫したことを報告している。
写真では、木村と夫が脚を組んで仲良くベンチに座って笑顔を浮かべている。木村はこの写真について「息子がたくさん写真を撮ってくれて あまりにも連写するもんだから」「"ありがとー もーいーよー 携帯ちょーだい オッケーだよー！" って言ってる一部始終撮れてました ありがとう」と、“小さなカメラマン”とのほほ笑ましいやりとりも明かしている。
木村は2016年12月にビーチバレー選手・日高裕次郎と結婚し、2023年2月28日に長男・煌太郎くんが誕生した。
引用：「木村沙織」Instagram（＠saoriiiii819）