ほしのあき49歳、2000年代ともに大人気だったグラビアアイドルと笑顔「2人とも美しすぎる」「レジェンドだ」
タレントのほしのあきが、15日までにInstagramを更新。2000年代にグラビアでともに人気を博したタレントとの2ショットを披露した
【写真】ほしのあき49歳、2ショットが「美しすぎる」「レジェンドだ」（10枚）
2011年9月に騎手の三浦皇成と結婚、2012年4月には第1子を出産しているほしの。連日、抜群のスタイルや若々しい近影が話題となっており、昨年の夏には「去年買ったのに出番がなく着れてなかった @toiro__toiro の水着」と自身の着用姿を投稿。「最高」「若すぎる」「釘付けです」などの反響が。
今回「久し振りにくまように会ってお茶をしたよ」と投稿したのは、グラビアDVDなどを近年も発売し話題を呼んでいるタレント・熊田曜子との2ショット。仲睦まじい姿にファンからは「2人とも美しすぎる」「レジェンドだ」などの声が集まっている。
引用：「ほしのあき」Instagram（@akihoshino_official）
【写真】ほしのあき49歳、2ショットが「美しすぎる」「レジェンドだ」（10枚）
2011年9月に騎手の三浦皇成と結婚、2012年4月には第1子を出産しているほしの。連日、抜群のスタイルや若々しい近影が話題となっており、昨年の夏には「去年買ったのに出番がなく着れてなかった @toiro__toiro の水着」と自身の着用姿を投稿。「最高」「若すぎる」「釘付けです」などの反響が。
今回「久し振りにくまように会ってお茶をしたよ」と投稿したのは、グラビアDVDなどを近年も発売し話題を呼んでいるタレント・熊田曜子との2ショット。仲睦まじい姿にファンからは「2人とも美しすぎる」「レジェンドだ」などの声が集まっている。
引用：「ほしのあき」Instagram（@akihoshino_official）