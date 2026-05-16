【広島】新井貴浩監督「紙一重」９回の同点機を逃して連勝逃す「明日につなげていきたい」村上頌樹の完封は阻止も…借金９／一問一答
◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神３―１広島（１６日・甲子園）
広島は、９回に打線が粘りは見せたが、連勝を逃して今季ワーストの借金９に戻った。３点を追う９回に４番・坂倉の左前適時打で１点を返した。完封目前の村上をマウンドから引きずり下ろし、なおも２死二、三塁の同点機。モンテロが、２番手・ドリスからライナー性の打球を放ったが、左翼・福島のグラブに収まった。先発・森下が初回２失点と立ち上がりにつまずき、５回３失点で自身３連敗の５敗目。序盤のビハインドが重かった。
以下は新井監督の一問一答
―打線について。
「いい粘りだったと思うし、最後までね。紙一重だと思うので、また明日につなげていきたいです」
―各打者は、村上投手を相手に積極的に対応していこうという姿勢は見えた。
「やっぱり素晴らしいピッチャーなので。あまり勝てていないっていうことだったけど、防御率はいい（試合前の時点で２・４０）数字だから。彼の立ち上がりを見て、今日はちょっと、なかなかチャンスは少なそうだなと思ったんだけど、最後いい攻撃ができたと思います。また明日につなげていきたいです」
―先発の森下投手について。難しい立ち上がりになった。
「うーん。まあ、前回よりは少し上向いてきているように見えました」
―盗塁を３つ許したり、バッテリーの連係も含めて少しうまくいっていないところも。
「いいスタートを切られているので、そこもまたピッチングコーチと、ちゃんと修正していってもらいたい。みんなスタートを切った瞬間、もうセーフのタイミングなんで。はい」
―森下投手は、次回登板も間隔を空けたりせずに次に向かっていくのか。
「そうだね」