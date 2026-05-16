◆バレーボール 大同生命ＳＶリーグ男子 チャンピオンシップ決勝第２戦 サントリー ３―２（２５―１３、２３―２５、２２―２５、２０―２５、１５―●）大阪ブルテオン（１６日、横浜アリーナ）

２戦先勝方式で争うチャンピオンシップ（ＣＳ）決勝で、日本代表の西田有志を擁するレギュラーシーズン（ＲＳ）２位の大阪Ｂが高橋藍を擁する１位で連覇を狙うサントリーを３―２で破った。１５日の第１戦では１―３で落としていたが、１勝１敗とした。優勝のゆくえは、１７日の第３戦で決まることになった。

第１セット（Ｓ）はサントリーがムセルスキーの攻撃からいきなり５連続得点と先攻。１４―６からは高橋藍が相手エース・西田有志のスパイクを１枚ブロックでシャットアウト。サントリーが攻守で圧倒し、２５―１３で先取した。

第２Ｓは大阪Ｂが２００センチのアウトサイドヒッター・甲斐優斗をセットの頭から投入。１７―１８から西田のプッシュ、続いて甲斐も連続で決めて逆転した。セット終盤まで競り合いの末、大阪Ｂが２５―２３で取り返した。

１―１で迎えた第３Ｓは、１―２から大阪Ｂ・西田の２本のサービスエースなどで５連続得点。セット後半にかけてサントリーの粘りにあったが、２５―２２で取り切った。第４Ｓは取られ、最終Ｓを取り切って、最終戦に持ち越した。

◆チャンピオンシップ ２戦先勝制で行われ、１勝１敗の場合、第３戦を行う。レギュラーシーズン（ＲＳ）上位６チームが進み、１位のサントリーと２位の大阪Ｂはシードで準決勝から。準々決勝と準決勝はＲＳで上位チームのホームで行い、準々決勝で４位名古屋が５位広島Ｔ、３位愛知が６位東京ＧＢに２連勝。準決勝では１位サントリーが名古屋、２位大阪Ｂが愛知に２連勝した。決勝は５月１７日まで横浜アリーナで実施。