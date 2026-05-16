「初夏なのに重たい」はもったいない！【40・50代】首回りスッキリ整う♡「爽やかショートボブ」

初夏の軽やかな空気に合わせて、ヘアスタイルもすっきりアップデートしたいところ。首元がすっきり見えるショートボブにイメチェンすれば、一気に爽やかな印象に。自然な丸みと程よいレイヤーが、ボリューム低下に悩みがちな40・50代の髪もふんわりとカバーしてくれます。季節感と若々しさを両立できる、大人世代にぴったりの軽やかヘアをご紹介します。

丸みとくびれで美フォルムショートボブ

シルエットの美しさが引き立つ、大人に似合うショートボブ。首元はすっきりと抜け感を出しつつ、トップに程よいボリュームを持たせることで、絶壁が気になる人でも自然とバランスの整った美フォルムに仕上がります。さらに明るめのハイライトをプラスすることで、重たく見えがちなショートに動きと軽やかさをプラス。乾かすだけで形になる手軽さも魅力で、忙しい毎日でも無理なくきれいをキープできる、大人に嬉しいスタイルです。

気分で変わる2WAYショートボブ

ショートすぎない絶妙な長さで、ボブのような落ち着きも楽しめるショートボブ。耳にかけると、すっきりとしたショートっぽさも演出。その日の気分で印象チェンジができるのも魅力です。襟足をすっきり整えているので、これからの季節の軽やかなファッションとも相性が良さそう。

上品にまとまる丸みショートボブ

毛先までまとまりやすい、丸みのあるシルエットが魅力のショートボブ。柔らかなカーブを意識してカットすることで、女性らしく上品な印象に仕上がります。トップから顔周りにかけてひし形シルエットをつくることで、小顔効果も期待できそう。ショートに挑戦したいけれど、女性らしさも残したい人におすすめの大人ショートボブです。

ふんわり余白でゆとりショートボブ

丸みと程よいゆとりを持たせた大人にちょうどいいショートボブ。レイヤーは低めに設定することで、落ち着いたまとまりをキープしながらも、重たく見えない爽やかなシルエットに。上品さの中にほんのり可愛らしさも感じられ、年齢を気にせず取り入れやすいトレンド感のあるスタイルです。

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writer：加藤 みお

8年間美容師として活動したのち、トレンド情報の発信側にモチベーションを持ち、ライターに転身。美容・ファッションを中心に、和装まで、美容師の専門的知識を背景にしなたら、トレンド情報を分かりやすく読者に伝える記事に定評を持つ。