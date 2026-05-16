◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人４―３ＤｅＮＡ（１６日・東京ドーム）

巨人の平山功太内野手が快足を飛ばして決勝のホームに滑り込んだ。

「１番・右翼」で先発出場。７回先頭の第４打席で中前安打を放ち出塁すると、続く泉口の打席で初球にスタート。「エンドランのサインで。フォークがいい投手と聞いていたので、握りを見ながらタイミングを図りながら。自分の中ではいいスタートが切れたかな」。泉口は空振りとなったが、二盗を成功させた。

３番・吉川の中前安打で三塁へ進むと、４番・ダルベックの投ゴロが高く弾むとスタートを切った。「ゴロゴーだったので。あれならセーフになれると思って。勝負をかけてみよう」。投手の中川虎が本塁に送球するも全力で走り、頭からホームに滑り込んだ。

コンディションを考慮して３試合ぶりのスタメンだったが、試合の入り方があまり得意ではないという。「先にマックスに持っていっちゃうと中盤ぐらいから集中力が（なくなる）。７０％ぐらいで入って、ずっと７０％をキープするぐらいをイメージをしています」と秘訣（ひけつ）を語った。試合中は「ちょっと（自分を）客観視してみるとか。『この場面だったらキャッチャーはどういう球を投げてくるのかなとか、自分のタイプに対してとか。このバッターはどこ打ってくるのかな、タイミング遅れてるしな』と独り言を言いながら」と、独特の集中法を取り入れていることを明かした。