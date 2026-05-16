女優の見上愛（25）と上坂樹里（20）が16日放送のNHK「土スタ『風、薫る』特集in栃木」に出演。ヒロインを務める同局の連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）で共演した俳優・藤原季節（33）について話した。

今回は物語の舞台のひとつでもある栃木・那須で見上と上坂をゲストに迎え公開生放送を実施。「風、薫る」名シーン集や舞台裏などを大公開した。

作中で、上坂が演じる直美が身分を偽り鹿鳴館の給仕になった際に出会ったのは軍中尉の小日向（藤原季節）。交際を申し込まれ小日向との結婚を決意していたある日、街で「欣二」と呼ばれ女性と親しげに歩いている小日向と遭遇。問い詰める直美に自分は詐欺師で本名は「寛太」だと明かし、同じく親のいない直美の境遇に同情。「鹿鳴館に入ることができるのなら騙すのは直美でなくてもよかった」と話したという展開だった。

藤原に対し、上坂は「少年みたいな方です。現場では誰よりも大きい声で“おはようございます”って走りながらあいさつしてくださったり、子役の男の子とずっと遊んでいたり」とした上で、「そんな一面もありつつやっぱ小日向と寛太で別人のような佇まいでいらっしゃるので、そのお芝居の見せ方っていうのは監督だったり所作の先生だったり、こう動くのはどうかみたいな自ら提案されている姿がすごく印象的でお芝居への探究心が素敵だなと思っていました」と明かした。