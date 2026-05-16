「阪神３−１広島」（１６日、甲子園）

広島が敗れ、借金は今季ワーストタイの９に膨らんだ。０−３の九回に１点を返したが及ばなかった。

先発した森下は、５回５安打３失点で５敗目（２勝）。初回、先頭・高寺の右前打されると、すかさず二盗を決められた。ここからピンチを拡大し佐藤輝の先制の右前適時打などで２失点。四回には佐藤輝にバックスクリーン左へソロ本塁打を許し３点目を与えた。バッテリーは四回に福島に、五回には高寺にこの日２個目の二盗を決められ足で揺さぶられた。

試合後、森下の投球について「前回よりは少し上向いてきているように見えました」と話した新井監督。３盗塁を許した点については「いいスタートを切られているんで。そこもまたね、ピッチングコーチとちゃんと修正していってもらいたい。みんなスタート切った瞬間もうセーフのタイミングなんで」と改善を求めた。

新井監督の一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−打線は最後粘り強く得点した。

​「うん。いい粘りだったと思うし、最後までね。紙一重だと思うので、また明日に繋げていきたいです」

​−阪神・村上相手に積極的に対応していったように見えた。

​「うん。やっぱり素晴らしいピッチャーなんでね。あまり勝ててないっていうことだったけど、防御率はいい数字だから。彼の立ち上がりを見て、今日はちょっと、なかなかチャンスは少なそうだなと思ったんだけどね。まあ最後、いい攻撃ができたと思います。また明日に繋げていきたいです」

​−先発の森下は難しい立ち上がりになった。

​「うーん。まあ前回よりは少し上向いてきているように見えました。はい」

​−投球の中で盗塁を３つ許したり、バッテリーの連携も含めて、うまくいっていないところもあるのか。

​「なんかね、いいスタートを切られているんで。そこもまたね、ピッチングコーチと、ちゃんと修正していってもらいたい。みんなスタート切った瞬間もうセーフのタイミングなんで。はい」

​−前回より上向いているということは、間隔を空けたりせず次回登板に向かうのか。

​「そうね。うん」