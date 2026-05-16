栃木県上三川町で女性が殺害された強盗殺人事件。きょう新たに16歳の男子高校生が逮捕され、これで逮捕者は16歳の少年ばかり3人となりました。

記者

「こちらの外壁には、壁をよじのぼったとみられる跡が残っています」

発生から3日目。現場では、けさも鑑識活動が行われ、捜査が続いています。

事件が起きたのは、おととい午前。上三川町の住宅に複数の人物が押し入り、この家に住む富山英子さん（69）が20か所以上刺されるなどして殺害されたほか、富山さんの長男と次男がけがをしました。

近隣住民

「この辺では資産家というか大農家で、富山御殿と有名でした」

この事件でこれまでに3人、全て16歳の少年が逮捕されています。

まず、発生当日には、相模原市の男子高校生が現場近くで確保され、その後逮捕されました。

取り調べに対し…。

少年（1）（16）

「同じ学年の人物が仲間にいて誘われた」

2人目=少年（2）は、発生翌日に逮捕。最初に逮捕された少年（1）と同級生でした。

相模原市の自宅近くで逮捕されましたが、この少年（2）をめぐっては。

記者

「いま下野警察署に、犯行に使われたとみられる白い外車が入っていきます」

少年（2）の自宅近くには、逃走に使われたとみられる高級外車がとまっていたということで、警察は、少年（2）が運転免許がとれない年齢にもかかわらず運転していたとみています。

そして、きょう、3人目の逮捕。きのう逮捕された少年（2）の知人だということですが、少年（1）との関係は分かっていません。警察が相模原市内で発見して任意同行を求め、素直に応じたということです。

この事件の現場周辺では1か月前からたびたび不審な人物や車、バイクが目撃されていました。

近隣住民

「不審な車とかバイクが長時間止まっている。この辺の近所をうろうろしている」

「自分も見ている、2日続けて」

不審車両のうちの1台…、住民が動画を撮影していた黒い軽ワゴン車です。

この軽ワゴン車については、富山さんの親族も警察に情報提供、警察が調べたところ盗難ナンバーだったことが分かり、今月7日、乗っていた男が逮捕されています。

この軽ワゴン車が、今年3月、東京・新宿区の酒店で起きた窃盗未遂事件に使われていたとみられることが、捜査関係者への取材で分かりました。この事件の犯人は逮捕されていません。車種や色が同じだったものの、ナンバーは違っていたということで、新宿の犯行の後にナンバーが付け替えられたとみられています。

少年3人が逮捕された今回の事件。匿名・流動型犯罪グループ=トクリュウの犯行の可能性があり、警察はほかにも逃走している人物がいるとみて捜査しています。