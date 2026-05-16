【ニューヨーク＝木瀬武】米中首脳会談が中国・北京で開かれた１４日以降、米航空機大手ボーイングの株価が大幅に下落している。

中国側から新規受注した航空機数が事前予想を大きく下回る２００機にとどまり、失望売りが広がった。

１５日のニューヨーク株式市場でボーイング株は前日比３・８％安の２２０・４９ドルで取引を終えた。１４日も４・７％下落しており、２日連続で大幅安となった。トランプ大統領の訪中前は上昇基調だったが、一転して約１か月ぶりの安値まで下落した形だ。

米メディアは、ボーイングが中国側から５００機を受注する見込みだと報じていたが、中国の習近平（シージンピン）国家主席との会談後、トランプ氏は２００機だったと明かした。トランプ氏は１５日、大統領専用機内で記者団に「最大７５０機まで増やす約束も含まれている」と述べたが、株価は目立った反応を示さなかった。中国側から公式な発信がない上、合意文書の有無も判然とせず、実現性に懐疑的な見方がくすぶっている。

ボーイングは米中関係悪化のあおりで中国からの受注が激減し、中国市場で攻勢を強める欧州のエアバスに水をあけられている。