【ヴェルカ】CS決勝進出へ「千葉ジェッツに勝利」“日本一”かけ23日から横浜アリーナで決戦《長崎》
りそなグループBリーグチャンピオンシップの準決勝は「長崎ヴェルカ」が「千葉ジェッツ」に連勝し、決勝進出を決めました。
15日(金)のGAME1を制し、決勝進出に王手をかけたヴェルカ。
ブースターの熱気も、最高潮に達しています。
（ブースター）
「1試合、1試合、選手みんなの迫力も伝わってきて、見てるだけで楽しいので、きょうも力いっぱい応援したい」
（ブースター）
「もう最初から3試合目は(チケット)購入していないので、きょうで決めてほしい」
（ブースター）
「GO！ヴェルカ！！」
16日(土)GAME2の第1クオーター、ヴェルカはイ ヒョンジュンが開始から約2分で11得点をあげると…。
ジョンソンも、11得点の活躍を見せます。
10点リードで折り返した第3クオーターは、熊谷からミッチェル。
豪快なアリウープで会場を沸かせます。
最終第4クオーターは、馬場の速攻にブラントリーの3ポイントと、最後まで攻撃の手を緩めなかったヴェルカ。
千葉ジェッツを振り切り、100点ゲームで勝利。
連勝で決勝進出を決めました。
「日本一」をかけて臨む決勝は、横浜アリーナで来週23日(土)から行われます。