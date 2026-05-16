りそなグループBリーグチャンピオンシップの準決勝は「長崎ヴェルカ」が「千葉ジェッツ」に連勝し、決勝進出を決めました。

15日(金)のGAME1を制し、決勝進出に王手をかけたヴェルカ。

ブースターの熱気も、最高潮に達しています。

（ブースター）

「1試合、1試合、選手みんなの迫力も伝わってきて、見てるだけで楽しいので、きょうも力いっぱい応援したい」

（ブースター）

「もう最初から3試合目は(チケット)購入していないので、きょうで決めてほしい」

（ブースター）

「GO！ヴェルカ！！」

16日(土)GAME2の第1クオーター、ヴェルカはイ ヒョンジュンが開始から約2分で11得点をあげると…。

ジョンソンも、11得点の活躍を見せます。

10点リードで折り返した第3クオーターは、熊谷からミッチェル。

豪快なアリウープで会場を沸かせます。

最終第4クオーターは、馬場の速攻にブラントリーの3ポイントと、最後まで攻撃の手を緩めなかったヴェルカ。

千葉ジェッツを振り切り、100点ゲームで勝利。

連勝で決勝進出を決めました。

「日本一」をかけて臨む決勝は、横浜アリーナで来週23日(土)から行われます。