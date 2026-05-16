「絶対に対戦したくないよ」――異次元すぎる投手・大谷　怪物スキーンズも漏らす本音　打撃不振の裏で「なぜか語られない」防御率ゼロ点台の凄み

投手として異彩を放っている今季の大谷(C)Getty Images

大谷翔平（ドジャース）の快投が続いている。

開幕から約1か月も過ぎ、激闘が続いている今季のメジャーリーグにあって、「投手・大谷」は、まさに異次元だ。ここまで7先発（44.0イニング）で3勝を挙げ、防御率は脅威の0.82。さらにWHIP0.82、奪三振率10.23、被打率.161と軒並みハイスタッツをマークしている。

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定投球回に達した投手の中でメジャー唯一の防御率0点台を誇り、全7試合でクオリティースタート（6回以上3失点以下）を達成するなど、球界でも指折りのポテンシャルを存分に発揮している大谷。まさしく「無双」と呼べる投球を続けている31歳には、“ライバル”も、ただただ脱帽するしかない。

米ポッドキャスト番組『Pat McAfee Show』に出演したパイレーツのポール・スキーンズは、同じリーグで切磋琢磨する大谷を「ピッチングのレベルはおそらく過去最高水準だし、きっとここからさらに良くなる」と絶賛。さらに次のように持論を続けている。

「投手としてのショウヘイを見ていると、自分が打者じゃなくて本当に良かったと思うんだ。彼のような投手とは絶対に対戦したくないよ」

かくいうスキーンズも“投手力”は図抜けている。昨季にサイ・ヤング賞を手にした怪物右腕は、9登板（50.0イニング）で6勝を挙げ、防御率1.98、WHIP0.64、奪三振率10.08、被打率.145と猛威を振るっている。