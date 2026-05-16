バラバラになった5つのひらがなを並び替えて、正しい単語を完成させましょう！ 制限時間は1分です。シンプルだけど意外と難しいアナグラムクイズで、あなたの「ひらめき力」を試してみませんか？ 隙間時間の脳トレにぜひ挑戦してみてください。

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ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！

ひらがなの順番を入れ替えるだけのシンプルなルールですが、頭の柔らかさが試される問題です。制限時間の1分以内に、隠された単語を見つけ出すことができるでしょうか？ 脳をフル回転させて挑戦してみてください！

問題：「き づ ん な か」

次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。

き づ ん な か

ヒント：最後の文字は「き」

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正解：かんなづき

正解は「かんなづき」でした。

▼解説
正解は、旧暦で10月を指す「神無月（かんなづき）」でした。解くコツは、濁音の「づ」の位置を固定して考えることです。

正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)