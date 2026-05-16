【アナグラムクイズ】解けるとスッキリ！「き づ ん な か」を並び替えると？ 1分以内で挑戦しよう
ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！
ひらがなの順番を入れ替えるだけのシンプルなルールですが、頭の柔らかさが試される問題です。制限時間の1分以内に、隠された単語を見つけ出すことができるでしょうか？ 脳をフル回転させて挑戦してみてください！
き づ ん な か
ヒント：最後の文字は「き」
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▼解説
正解は、旧暦で10月を指す「神無月（かんなづき）」でした。解くコツは、濁音の「づ」の位置を固定して考えることです。
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
ひらがなの順番を入れ替えるだけのシンプルなルールですが、頭の柔らかさが試される問題です。制限時間の1分以内に、隠された単語を見つけ出すことができるでしょうか？ 脳をフル回転させて挑戦してみてください！
問題：「き づ ん な か」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。
き づ ん な か
ヒント：最後の文字は「き」
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正解：かんなづき正解は「かんなづき」でした。
▼解説
正解は、旧暦で10月を指す「神無月（かんなづき）」でした。解くコツは、濁音の「づ」の位置を固定して考えることです。
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)