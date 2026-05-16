女優瀬戸朝香（49）が16日放送のMBSテレビ「ごぶごぶ」（土曜午後1時54分＝関西ローカル）に出演。意外な？ 味の好みについて明かした。

今回の番組では、ダウンタウン浜田雅功（63）の大のお気に入りである、大阪・天神橋筋商店街の「中村屋」のコロッケを超えるようなコロッケを2人で探すことに。

まず「基準」として、中村屋のコロッケを試食。瀬戸は「甘い！ 何にも付けなくてもおいしい！」と感心した。

しかし、スタッフが用意していたマヨネーズを手渡すと、「何にも付けなくていいって言ったんですけど…すみません！」とコロッケにたっぷりとマヨネーズをかけ、浜田は「うそやろ？ ホンマに？」と驚いた。

瀬戸はマヨネーズをかけたコロッケを食べると「合う！ 付けた方がいい！」と浜田にも勧めたが、浜田は1口かじるなり「付けない方がいい！」と渋い顔を浮かべた。

瀬戸はコロッケについて、「買いに行ったりもするんですけど、でも作っちゃいますね」と手作りすることを明かす。浜田が「それは常にマヨネーズかけて食べるってことですね？」と聞くと、瀬戸は「マヨネーズとソースですね」とうなずいた。

浜田の「ちなみに、お子さんもマネしてそうするんですか？」との問いに、瀬戸が「マヨラーですねえ」と苦笑すると、浜田は「自分（＝瀬戸）が悪いんやで」とツッコミ。瀬戸は「でも『お家だけにして』って言ってます。あまりお外ではね。見た目とか、味がマヨネーズになっちゃうんで」と、子どもたちには注意していることを打ち明けた。

その後も、瀬戸は店を訪れてコロッケを試食するたびに「甘味に酸味が合うんですよ」と、マヨネーズをかける。次第に、左手にマヨネーズのボトルを持ったままでコロッケにかぶりつき、その様子に浜田が「こんな俳優おる？ 片手にマヨネーズって」とツッコんでいた。