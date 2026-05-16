「仕事辞めたい…」と愚痴ばかり言う彼氏を叱咤するセリフ９パターン
やる気満々で社会人デビューをした彼氏が「五月病」にかかってしまったら、優しく励ましてあげたいもの。とはいえ、くだらない不満ばかり漏らすようなら、厳しい一言を浴びせる必要があるかもしれません。そこで今回は、20代から30代の独身男性に聞いたアンケートを参考に、「『仕事辞めたい…』と愚痴ばかり言う彼氏を叱咤するセリフ」をご紹介します。
【１】「楽して稼ごうなんて世の中なめてると思う」とこんこんと諭す
「『難しい局面を乗り越えてこそ一人前になれる』と気づかせてくれて、感謝してます」（20代男性）というように、理路整然と正しい主張をすれば、改心してもらえるかもしれません。「しっかり者の彼女でよかった！」などと惚れ直してもらえる可能性すらありそうです。
【２】「自分だけが大変だと思ったら大間違いだからね！」と一喝する
「『それ以上グチグチ言うなら別れる！』とキレられて、彼女に甘えてたことに気づきました…」（20代男性）というように、彼氏を叱り飛ばして黙らせる方法です。ひと通り相手の話に耳を傾けてからであれば、「冷たい女だ！」などと逆ギレされずに済みそうです。
【３】「無職の人とは結婚できないなあ」とガッカリしてみせる
「彼女が自分との将来を考えてると知って、気持ちが引き締まりました」（30代男性）というように、思い切って結婚の意思を示すのもアリかもしれません。とはいえ、具体的な要望まで述べると「焦ってる…？」と邪推されそうなので、ほのめかす程度に留めましょう。
【４】「○○君は主任補佐らしい」と彼氏の闘争心に火をつける
「同級生の活躍ぶりを聞いて、愚痴ってる場合じゃない！とやる気が湧いた」（20代男性）というように、ライバルを設定すると、効果てきめんのようです。ただし、元カレを引き合いに出すと話がこじれそうなので、共通の友人などを挙げるのが無難でしょう。
【５】「今どき再就職するほうが大変だよ」と正論で思いとどまらせる
「『簡単に転職できると思うな！』と実感のこもった一言を食らって、愚痴を控えるようになりました」（20代男性）というように、雇用情勢の厳しさを突き付けて、頭を冷やしてもらう手もあります。楽天的な彼氏を脅すためなら、多少話を盛ってもいいかもしれません。
【６】「給料日になったら急に元気になるんだよね…」と呆れる
「たしかに給料日に『辞めたい』とは思わないかも（笑）」（30代男性）というように、相手のゲンキンな性格を暴くのもいいでしょう。「ボーナス月まで続ければ？」などとお金で釣って問題を先送りにすれば、いつのまにか忘れてしまうかもしれません。
【７】「不慣れな仕事や先輩から逃げたいだけじゃん」と図星を指す
「『要するに失敗するのが怖いんでしょ』と言われて、ドキッとした！」（20代男性）というように、相手の本心を見抜いてみせるのも効果的かもしれません。あれこれ御託を並べる彼氏の急所を突けば、「全部言い訳でした！」と反省を促せそうです。
【８】「辞めたあとはどうするの？第二新卒枠を探すの？」と問い詰める
「先のことなんて考えてなかったから、突っ込まれて思わず口ごもってしまった」（20代男性）というように、将来設計を尋ねて、意表を突くパターンです。とっさに反論されても、「今思いついたでしょ？」などと突っ込んで詰めの甘さを指摘するといいでしょう。
【９】「ふーん、辞めたいなら辞めれば？」と素っ気なく突き放す
「『じゃあ就職活動からやり直しだね！』と皮肉られて、それはキツイ…と冷静になった」（20代男性）というように、わざと冷ややかに対応して、目を覚まさせる方法です。本気で辞める気などなさそうなら、適当にあしらっても行動に移される心配はないでしょう。
怠け癖のある彼氏には厳しく、五月病がひどい場合は手加減するといいかもしれません。愛する彼氏のために、心を鬼にして叱咤激励しましょう。（安藤美穂）
【１】「楽して稼ごうなんて世の中なめてると思う」とこんこんと諭す
「『難しい局面を乗り越えてこそ一人前になれる』と気づかせてくれて、感謝してます」（20代男性）というように、理路整然と正しい主張をすれば、改心してもらえるかもしれません。「しっかり者の彼女でよかった！」などと惚れ直してもらえる可能性すらありそうです。
「『それ以上グチグチ言うなら別れる！』とキレられて、彼女に甘えてたことに気づきました…」（20代男性）というように、彼氏を叱り飛ばして黙らせる方法です。ひと通り相手の話に耳を傾けてからであれば、「冷たい女だ！」などと逆ギレされずに済みそうです。
【３】「無職の人とは結婚できないなあ」とガッカリしてみせる
「彼女が自分との将来を考えてると知って、気持ちが引き締まりました」（30代男性）というように、思い切って結婚の意思を示すのもアリかもしれません。とはいえ、具体的な要望まで述べると「焦ってる…？」と邪推されそうなので、ほのめかす程度に留めましょう。
【４】「○○君は主任補佐らしい」と彼氏の闘争心に火をつける
「同級生の活躍ぶりを聞いて、愚痴ってる場合じゃない！とやる気が湧いた」（20代男性）というように、ライバルを設定すると、効果てきめんのようです。ただし、元カレを引き合いに出すと話がこじれそうなので、共通の友人などを挙げるのが無難でしょう。
【５】「今どき再就職するほうが大変だよ」と正論で思いとどまらせる
「『簡単に転職できると思うな！』と実感のこもった一言を食らって、愚痴を控えるようになりました」（20代男性）というように、雇用情勢の厳しさを突き付けて、頭を冷やしてもらう手もあります。楽天的な彼氏を脅すためなら、多少話を盛ってもいいかもしれません。
【６】「給料日になったら急に元気になるんだよね…」と呆れる
「たしかに給料日に『辞めたい』とは思わないかも（笑）」（30代男性）というように、相手のゲンキンな性格を暴くのもいいでしょう。「ボーナス月まで続ければ？」などとお金で釣って問題を先送りにすれば、いつのまにか忘れてしまうかもしれません。
【７】「不慣れな仕事や先輩から逃げたいだけじゃん」と図星を指す
「『要するに失敗するのが怖いんでしょ』と言われて、ドキッとした！」（20代男性）というように、相手の本心を見抜いてみせるのも効果的かもしれません。あれこれ御託を並べる彼氏の急所を突けば、「全部言い訳でした！」と反省を促せそうです。
【８】「辞めたあとはどうするの？第二新卒枠を探すの？」と問い詰める
「先のことなんて考えてなかったから、突っ込まれて思わず口ごもってしまった」（20代男性）というように、将来設計を尋ねて、意表を突くパターンです。とっさに反論されても、「今思いついたでしょ？」などと突っ込んで詰めの甘さを指摘するといいでしょう。
【９】「ふーん、辞めたいなら辞めれば？」と素っ気なく突き放す
「『じゃあ就職活動からやり直しだね！』と皮肉られて、それはキツイ…と冷静になった」（20代男性）というように、わざと冷ややかに対応して、目を覚まさせる方法です。本気で辞める気などなさそうなら、適当にあしらっても行動に移される心配はないでしょう。
怠け癖のある彼氏には厳しく、五月病がひどい場合は手加減するといいかもしれません。愛する彼氏のために、心を鬼にして叱咤激励しましょう。（安藤美穂）