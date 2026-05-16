ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード・ビッグエアで日本女子初の金メダル、スロープスタイルで銅メダルを獲得した村瀬心椛（ここも）が１６日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後４時半）に出演。競技中に負った大ケガについて赤裸々に振り返る一幕があった。

今回は「ウィンターアスリートＳＰ」。

過去のケガの話題になると「Ｘゲームの１本目で公開練習の時は雪がめちゃくちゃ降ってたんで、全然、スピードが出なかったんですけど、一気に天気が良くなって、スピードが出るようになって練習の感じで行っちゃったら、下まで飛びすぎてしまって、着地がきれいに決まり過ぎちゃって、その衝撃で（骨に割れ目が）縦に入ってしまって」と足首の骨が縦に割れてしまったことを明かした村瀬。

ＭＣの浜田雅功に「その瞬間は痛すぎて何も感じないの？」と聞かれると「めっちゃ痛くて…。だけど、アドレナリンが出てきて、大会はやったんですよ」と２０２３年のＸゲームで骨折した状態で棄権もせず、銅メダルに輝いたことを明かした。

「でも、終わった瞬間にアドレナリンが切れて、ブーツを脱いだら、あり得ないぐらいの足の太さしてて…。それで歩けなくなっちゃって」と続けた後、「右ひざも粉砕骨折したんです。１３歳の時に右ひざをレールセクションにぶつけちゃって。ひざが全部なくなった」と回顧。

浜田に「その時、やめようと思わなかったの？ ひざが全部なくなったんやで」と聞かれると「でも、入院してる時とか逆に『スノーボードやりたい！』って思ってたんです」と笑顔で答えていた。