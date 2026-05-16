◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）

ＪＲＡから前日最終オッズが５月１６日、発表された。昨年の桜花賞、秋華賞を制して牝馬２冠に輝き、勝った前走の阪神牝馬Ｓに引き続きルメール騎手とコンビを組む（１２）エンブロイダリー（牝４歳、美浦・森一誠厩舎、父アドマイヤマーズ）が、単勝２・０倍で１番人気に支持されている。

昨年のオークス馬で、前走の阪神牝馬Ｓ２着の雪辱を期す（８）カムニャック（牝４歳、栗東・友道康夫厩舎、父ブラックタイド）が、単勝５・２倍の２番人気で続く。４連勝で昨年の福島記念を制して、Ｇ１初挑戦となる（１６）ニシノティアモ（牝５歳、美浦・上原佑紀厩舎、父ドゥラメンテ）は単勝９・８倍の３番人気で、以上の３頭が単勝１０倍以下となっている。

馬連の１番人気は、（８）カムニャック―（１２）エンブロイダリーの４・９倍。３連単の１番人気は、（１２）エンブロイダリー―（８）カムニャック―（７）クイーンズウォークの３０・１倍で、１００倍以下の組み合わせは１０組となっている。