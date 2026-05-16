ロンハーマン発「CABANABASH」新作スイムウェアで叶える大人の夏スタイル

ロンハーマン発の夏限定レーベル〈CABANABASH（カバナバシュ）〉から、2026年春夏コレクションが登場♡今年のテーマは、ハワイ・ノースショアにあるオールドタウン「Haleiwa」。穏やかな海辺の空気感やサーフカルチャーをイメージした、リラックス感あふれるコレクションに仕上がっています。スイムウェアをはじめ、リネンドレスやバッグなど、リゾートから日常まで楽しめるアイテムが勢ぞろいです。

リラックス感漂う26SSコレクション

2017年にRon Herman Californiaから誕生した〈CABANABASH〉は、“CABANA（天蓋付きテント）”と“BASH（にぎやかなパーティ）”を掛け合わせたブランド名の通り、海やプールサイドを彩る洗練されたリゾートスタイルを提案しています。

26SSコレクションでは、人気のボトムシリーズがアップデート。Straight Pantsは31,900円、Gather Skirtは42,900円で展開され、クリーンなホワイトとシックなブラックの2色がラインナップします。

さらに、復刻のワイドパンツも登場。シワや汚れが付きにくく、速乾性にも優れたイージーケア素材を採用し、夏のお出かけにもぴったりです。

同素材の半袖ブラウスと合わせれば、上品なセットアップスタイルも楽しめます♪

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スイムウェア＆バッグに注目♡

毎年人気のスイムウェアシリーズは、ブルーとグレーの2色展開で登場。Bikiniは31,900円、One Pieceは31,900円、Rash Guardは23,100円です。

透けにくい素材感と機能性を兼ね備え、ビーチだけでなくヨガやフィットネスなど幅広いシーンで活躍。ビキニとワンピースには専用ポーチも付属し、旅行にも便利な仕様です。

さらに、大きなロゴが目を引くTote Bagは12,100円。荷物が多くなるビーチシーンはもちろん、デイリーバッグとしても使いやすい万能アイテムです。

Abaca Bagは、上質なアバカ素材を使用した横長フォルムが特徴。Smallサイズは42,900円、Largeサイズは47,300円で、カラーは鮮やかなピンクとベージュを展開しています。

さらに、“カニ”モチーフのラタン素材チャーム付きで、遊び心たっぷりなデザインに仕上がっています。

夏を彩る軽やかなウェアたち

コレクションには、暑い季節を快適に過ごせるウェアも豊富にラインナップ。Linen Dressは56,100円で、軽やかな素材感とリラックス感あるシルエットが魅力です。

また、All in Oneは42,900円で展開。カットソー素材ならではの着心地の良さで、旅行やワンマイルコーデにもぴったりです。

そのほか、Cotton Pulloverは25,300円、Cotton Pantsは31,900円。シンプルながら上質感漂うアイテムは、リゾートシーンだけでなく街中でも活躍してくれます。

〈CABANABASH 26SS Summer Collection〉は、5月9日（土）よりロンハーマン各店とオンラインストアにて発売。ロンハーマンイセタン羽田ストアのみ、4月29日（水）より先行発売中です。

大人の夏を彩るCABANABASH♡

〈CABANABASH〉の26SSコレクションは、海辺のリラックスムードと都会的な洗練さを兼ね備えた、大人の女性にぴったりのラインナップ。

機能性にも優れたスイムウェアや、軽やかなウェア、小物まで揃い、夏のおしゃれをさらに楽しくしてくれます。

リゾートにもデイリーにも寄り添う、とっておきのサマースタイルをぜひチェックしてみてください♡