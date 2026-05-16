テレビ朝日系「ロンドンハーツ」が１２日、放送された。

この日は先週に引き続いて「Ｍ-１ファイナリストってどんな人？」。

「Ｍ-１グランプリ２０２５」決勝進出コンビらがゲスト出演した。

Ｍ-１グランプリ２０２４、２０２５と２年連続で決勝進出を果たしブレーク中のエバース・町田和樹は金魚番長・箕輪智征との衝撃エピソードで共演者らをドン引きさせた。

箕輪は、情報提供コメントとして「近々、僕の結婚式があるのですが、町田さんは招待していません。町田さんは、僕の奥さんが人数合わせで行った合コンで、当時、僕と奥さんが付き合っていることを言っていたはずなのにアプローチしていたからです」と明かした。

衝撃告白にスタジオがドン引きする中、相方の佐々木隆史だけが爆笑。さらに、箕輪から「合コン後、何度か町田さんから電話もあったらしく。『今から家に行ってもいい？』『何もしないし、何なら手錠つけておいてくれてもいいから』などと言われたそうです」と告白が続くと、共演芸人らは「最悪」「えぐっ！」「やばっ…！」と呆れた。

箕輪が「僕はまだ町田さんが僕と奥さんが付き合っていたことを知らなかった可能性を信じています」と締めくくると、町田は「本当に知らなかったです！マジで！マジで知らなかったです！」と訴えた。佐々木が「いや、いや…。本当のこと言えよ…。お前」と突っ込むと、町田は「何か…」と絶句して笑わせた。

つづけて、町田は「本当に知りはしなかったです！彼女っていうのは…。何か僕らの合コンチームと後輩の合コンチームの、どっちとも飲んだみたいな話ぐらいは聞きました」と説明したが、佐々木は「この件、町田に聞いたことがあるんですよ。そのときは『箕輪と付き合ってたことを知ってた』と言ってました」と明かした。

町田は「いや、それは…。手錠の後！手錠の後！後に知って、そこから連絡を取らなくなったんですよ。彼女の方がたぶん、『こいつが本気になりそう…』って思って。『実は箕輪くんと…』って言われたんですよ。で、ヤバい、ヤバい！ってなって。そっからは会ってないです」と釈明。佐々木が「あれ、手錠後だったんだ？」と納得すると、田村亮は「何だよ！手錠の後って何だよ！」と爆笑していた。