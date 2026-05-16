サンディエゴ生まれの26歳が首位浮上 流ちょうな日本語を話す杉本スティーブ「将来はPGAツアーに出たい」
＜関西オープン 3日日◇16日◇茨木カンツリー倶楽部 東コース（大阪府）◇6734ヤード・パー70＞米国サンディエゴ生まれの伏兵がトップに並んだ。米国籍の26歳・杉本スティーブは、4位から出たこの日、5バーディ・2ボギー・1ダブルボギーの「69」で回り、トータル5アンダーで池田勇太、小西たかのりと並んで首位タイに浮上した。
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1番から連続バーディで滑り出したが、4番ボギー、5番ダブルボギーで後退。後半12番から3連続バーディで息を吹き返すと、16番は5メートルのパーパットをねじ込む。17番で1つ落として単独とはいかなかったが、日本ツアー参戦14試合目で初の首位で最終日を迎える。「はじめの2ホールはいいスタートができて、落ち着いたと思うんですけど、5番でダボっても、まあけっこうリラックスしてプレーできたと思います。このコースはフェアウェイは狭いし、ラフは場所によって本当に長い。グリーンも硬いし、結構メンタルが疲れます」と流ちょうな日本語で話した。2022年から日本の下部ツアーに参戦している杉本スティーブ。レギュラーツアー本格参戦は今季から。兄は日本ツアーでシード獲得経験のある杉本エリックだ。両親は日本人でエリックが1歳の時に渡米。スティーブは米国で生まれた。家では英語禁止で、日本語学校にも通っていたことから日本語には困らない。専修大学ゴルフ部の両親の影響で、幼少期かゴルフクラブを握っていたが、野球に熱中した時期もあった。「高校の野球チームの同級生が2人、（MLBの）ドラフトにかかった子がいて、向いていないなとすぐにわかって…」。15歳から本格的にゴルフに取り組むようになった。「大学のスポーツチームに入りたくて」とサンディエゴ州立大学に進学してゴルフの腕を磨き、2022年にプロ転向。兄の勧めもあり、日本のQTを受験し、23年のファイナルQTで5位に入った。左手の疲労骨折で特別保障制度の適用を受けた。故障が癒えた25年にACNツアーを主戦場としてポイントランキング20位に入り、今季の出場権を獲得した。身長163センチ、体重78キロ。ゴルフのストロングポイントは「全部すごくないけど、悪いところはない。球は真っすぐいくと思うので自信を持っていつも振っています。あとはパッティング。グリーンを読むのは結構得意です」。難度の高いこのコースに合致するプレースタイルである。将来の目標は「PGAツアーに出たいと思っています。日本でちゃんと活躍してからいきたい」と、まずは日本で結果を残す。2021年の「東京五輪」の金メダリストで、メジャー2勝を含む米ツアー10勝のザンダー・シャウフェレ（米国）は、兄とともに幼なじみ。同じ舞台に立つためにも、まずは関西の地で足掛かりをつかみたい。（文・小高拓）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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