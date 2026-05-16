吉本ここねが1打差の2位 タイの29歳が超ガマン合戦を制す
＜CTBCレディス 最終日◇16日◇ザ・オリエントゴルフ＆カントリークラブ（台湾）◇6567ヤード・パー72＞国内女子下部ステップ・アップ・ツアーの台湾大会。その最終ラウンドが終了した。
【写真】金谷拓実と吉本ここね 結婚後初の“夫婦ショット”
我慢比べの展開が続いていたが、この日はアンダーパー以上のスコアしかいない難コンディションとなった。その中で、タイの29歳、シャーマン・サンティウィワタナポンが「74」で回り、トータル3オーバーで優勝を果たした。1打差の2位には吉本ここね。トータル5オーバーの3位タイには、篠崎愛、藤田かれん、野澤真央らが入った。単独首位から出たセキ・ユウティン（中国）を姉に持つユウリは、「83」と崩れ、トータル8オーバーの19位タイに順位を落とした。今大会の賞金総額は5000万円。優勝者には900万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
CTBCレディス 最終結果
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池田勇太が首位に浮上 国内男子ツアー3日目の結果
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