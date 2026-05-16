宮本勝昌が優勝、片山晋呉が1差2位 元読売巨人軍監督の原辰徳氏は73位
＜リョーマゴルフ 日高村オープン 最終日◇16日◇グリーンフィールゴルフ倶楽部（高知県）◇シニアの部6807ヤード・パー72、女子の部6234ヤード・パー72＞女子プロと合同開催となるシニア新規大会の最終ラウンドが進行している。
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宮本勝昌が1イーグル・5バーディ・2ボギーの「67」をマークし、トータル11アンダーでシニアの部を制した。1打差の2位に片山晋呉、さらに1打差の3位に平塚哲二、4位に岩本高志が続いた。藤田寛之はトータル6アンダーの6位タイ。谷口徹、田中秀道らがトータル5アンダーの10位タイだった。元読売巨人軍監督の原辰徳氏は、3バーディ・7ボギーの「76」で回り、トータル15オーバーの73位で大会を終えた。主催者推薦で特別出場した元メジャーリーガーの松坂大輔氏は、1バーディ・4ボギー・1ダブルボギーの「77」で回り、トータル14オーバーだった。女子の部では、山口すず夏とのプレーオフを制した村田歩香が優勝を果たした。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
シニアの部 最終結果
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