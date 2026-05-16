お笑いタレントの東野幸治（58）が15日深夜放送のABCラジオ「東野幸治のホンモノラジオ」（金曜深夜1・00）に出演。お笑いトリオ「パンサー」尾形貴弘（49）が“大嫌い”な芸人を告発した件について言及した。

ユーチューバー・カノックスターのYouTubeチャンネルにゲスト出演した尾形だったが「嫌いな芸人はいますか?」という質問が寄せられた。そこで「1人だけいるのよ。大っ嫌い、俺。本当に最低な人間なのよ」と告白。「暴力が凄い」「人としては終わってる」などと語り名前を明かしたが、ピー音で隠されていた。

東野は、この尾形の告発がネットニュースで話題になったことを受け、同ラジオの前回放送で「たぶん、大丈夫やと思うけど。俺の可能性もあるのよ」とし、過去に共演した番組で「ビンタしてんねん」と語っていた。

この日の放送では「吉本興業もいろいろ、風がもう吹き荒れてるじゃないですか、今。俺もおっかなびっくりで仕事してるんですけれども」と切り出し、「ちょうど先週しゃべったパンサー尾形君の“人間的に最悪な人だ”みたいな“あの人は嫌いだ”みたいな発言」と再度蒸し返し。

「なんか高橋君と中山功太のことはもう一件落着したんでしょ？なんか八木さんも入って、上手になって良かったなぁってなって」と同時期に話題になった中山功太による「サバンナ」高橋茂雄からのいじめ被害告発騒動が和解したことを引き合いに出し「で、尾形さんは沈黙を守ってるっていう」。

続けて「なんやったら尾形さんの方が早めに解決せんと。尾形さんなんかこう、べシャリで上手いこと切り抜けるタイプじゃないけど、ただただ沈黙してるだけでしょ？(笑い)。それ心配なんすけど」と語った。