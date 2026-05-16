お笑いコンビ「バナナマン」の設楽統（53）が15日深夜放送のTBSラジオ「JUNK バナナマンのバナナムーンGOLD」（金曜深夜1・00）に出演。ここ数年、急激に仲良くなったという人気アイドルを明かした。

この日は西武鉄道「特急ラビュー」とのコラボ「バナラビューGOLD」として放送。「Snow Man」深澤辰哉とともに、完全貸し切りのラビューに乗って、設楽の地元・秩父まで旅した。

バナナマンが結成から30年以上だという話題から、深澤は「（同じ）ぐらいで僕が生まれて。34なんで」と話すと、設楽は「ちょうどそのぐらいの時に、生まれてんの？俺、だから、年下だって意識あるけど、友達みたいな感覚あるから、そんな下だってあんまり思ってないけど、20個ぐらい違うの？すっげー下じゃん！」と驚き。

設楽は「俺の感覚だと4個か5個ぐらいしか違わないくらい」ともらすと、深澤も「だから、僕もずっとびっくりしてるんですよ。なんで、僕、こんな設楽さんと居れるんだろうって、不思議な感覚になるんです」と笑った。

設楽も深澤とは「急激に、ここ数年で仲良くなった」と説明。きっかけは「共通の趣味で古着とかね」があったといい、深澤も「本当に2年（くらい）。ありがたいことに仲良くさせていただいて」と話した。

2人は設楽がMCを務めるフジテレビ「ノンストップ！」（月〜金曜前9・00）で共演中。プライベートでも親しくしているという。