「FLOW 結成26周年記念インタビュー」をYouTubeにて配信！3つのターニングポイントと日本人バンド史上初の世界五大陸制覇の裏で起こった珍事件エピソードとは?!

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アミューズの公式YouTubeチャンネル内オリジナルコンテンツ「A!PRESS」(エープレス)にて、「FLOW 結成26周年記念インタビュー」が公開された。

2000年に現在の5人でバンド活動を開始し、今年結成26周年を迎えたFLOW。彼らにとって、“26”（フロウ）という数字は重要で、大きな節目となっている。さらに今年1月には、日本人バンド史上初となる‟世界五大陸を制覇する”など国内外で幅広く活躍するFLOWに独自のインタビューを実施。KEIGO(Vo)にMCを務めてもらい、結成から26年間を振り返るとともに、五大陸制覇を成し遂げるまでの道のりや、道中で起きたハプニングなどについても教えてもった。

KOHSHI(Vo)とTAKE(Gt)の兄弟でバンド活動をスタート。そこからFLOWの歴史が始まり、KOHSHIと高校の同級生だったというKEIGOがボーカルとして加入、4代目のベーシストとしてGOT’S(Ba)、そしてドラマーのIWASAKI(Dr)が加入し、2000年に現在のFLOWとして活動を開始。当時を振り返り、TAKEは「今みたいにSNSで気軽に（メンバーを）募集できる時代ではなかった。友達つながりの中で、奇跡的に集まった5人です」とコメントした。

また、ターニングポイントとして初のカバーシングル「贈る言葉」(2003年)や大人気アニメ「NARUTO -ナルト-」のテーマソングになった「GO!!!」(2004年)のリリースを挙げ、「当時、ホームページのアクセス数が圧倒的に上がった」「初の海外ライブは、この曲があったからこそ」「今でも22年間欠かさずに演奏して、1番盛り上がる曲」とFLOWにとって欠かせない楽曲についてのエピソードを語った。

海外でのライブ実績を積み重ね、今年1月にアフリカのコートジボワールにて行われた「J-POP Anime Ivoire 2026」で日本人バンドとして初の“世界五大陸制覇”という功績を成し遂げたFLOW。インタビューの中盤では、偉業達成までに起こった海外でのハプニングの中からエピソードを3つ厳選し、ランキング形式にて発表してもらう企画「五大陸エピソードランキング」を実施した。

第3位となったのは、「機材が届かず、急遽楽器を現地購入した」という2018年のブラジルでのライブがランクイン。ライブ前日に機材が届かない事態となり中止も検討されたが、チケットを買ってくれたリオデジャネイロの方々のために「アコースティックライブでもいいからやろう」と急遽楽器を現地調達。「スタッフと一致団結してピンチをチャンスに変えた」と語った。

続いて第2位にランクインしたのは、2024年のワールドツアー北米編でのバストラブル。エアコンの故障や雨漏りにパンクなど、初のバスツアーでは多くのトラブルに見舞われたと語った。中でも「エアコンの故障」が辛かったと話したGOT’Sは、40℃近くの猛暑で冷蔵庫も故障している中、独自の方法で熱さを凌いだとサバイバル対処法を発表する場面も。さらに現地でドライバーが起こした数々の珍事件についても語られ、インタビューは爆笑に包まれた。

気になる第1位は、五大陸制覇を達成したアフリカ・コートジボワールで起こった珍事件。驚きのエピソードは、ぜひ、動画にて確認していてほしい。

インタビューの後半には、緊急企画として、この春、新社会人として新たな門出を迎えたアミューズ2026年度新入社員からの悩みや質問にFLOWが回答する企画を実施した。

上京したての新入社員からの「どうやって駅の場所や路線図を覚えましたか？」という質問では新潟県出身のGOT’Sから「(上京）当時は切符の買い方も難しかったけど失敗しながら、体で覚えていったので、足を運んでください」という回答や、チームで仕事をする上での「人との距離感の掴み方」については、メンバーの中でもコミュニケーションお化けといわれるTAKEから、「まず1回土足で入る。 やばそうだなって思ったら出る（笑）」としつつも、「人にどう思われるかというよりは、自分がどうしたいかっていう考えの思考に転換するっていうのはありかなと思います」と、これまでの経験やメンバーそれぞれの人生観をもとに個性豊かな回答がとびだした。最後には「楽しむことを忘れずに」というFLOWらしい温かい応援エールを贈り、コーナーは締めくくられた。

インタビューの最後には「五大陸行ったとはいえ、行けていない国もたくさんあります。日本ももちろん、ライブは続けていきたいなと思っていますので、ぜひライブに1度遊びに来てください」とメンバーを代表してKEIGOが意気込みを語り締めくくった。

アミューズ公式YouTubeチャンネルでは、「五大陸エピソードランキング」の第1位や他の新入社員のお悩みに回答する様子など、インタビューの全編を公開。ぜひ、メンバーの楽しい掛け合いとともにインタビューの模様を動画で楽しんでほしい。

＜出演者プロフィール＞

FLOW（フロウ）

KOHSHI（Vo）・KEIGO（Vo）・TAKE（Gt）・GOT’S（Ba）・IWASAKI（Dr）の5人組ミクスチャーロックバンド。

2003年にシングル「ブラスター」でメジャーデビュー以来、ツインボーカルが織り成すメロディの強さと幅広い音楽性を武器に多くのヒット曲を世に放つ。特にアニメ作品との親和性に定評があり、アニメ「NARUTO -ナルト-」オープニングテーマ「GO!!!」や、「コードギアス 反逆のルルーシュ」オープニングテーマ「COLORS」、「テイルズ オブ ゼスティリア ザ クロス」オープニング主題歌「風ノ唄」など、数多くのアニメ作品のテーマ曲も手がけている。

2006年以降は海外での活動にも積極的に取り組み、これまでに33ヶ国・159公演以上のライブを実施。国境を越えて音楽を届ける“ライブバンド”として高い評価を受けている。

関連リンク

FLOWオフィシャルサイト

https://www.flow-official.jp/