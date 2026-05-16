元モー娘。飯田圭織、“大好物”で13歳息子の誕生日祝福「ケーキ豪華」「美味しそう」の声
【モデルプレス＝2026/05/16】元モーニング娘。でタレントの飯田圭織が5月16日、自身のInstagramを更新。愛息子の誕生日ショットを公開し反響を呼んでいる。
【写真】44歳元モー娘。「いちごたっぷりで美味しそう」息子の“大好物”ラムチョップ＆ケーキで誕生日祝福
飯田は「先日、愛息子が13歳を迎えました。平日だったので簡単になりましたが、大好きな苺たっぷりのケーキと大好物のラムチョップを焼いてお祝いしました」とつづり、写真を投稿。タルト生地に「13」の形をしたろうそくやバースデープレートを乗せたケーキと、息子の大好物であるラムチョップのショットを公開した。飯田は「身長だってどんどん伸びて、体重は抜かされ、靴も洋服も共有出来るほど大きくなりました。家族思いで、お友達思いで、優しい子に育ってくれてると思います」などとコメントし、息子の成長について嬉しそうに語っている。
この投稿に「息子くん13歳おめでとう」「美味しそう」「ケーキ豪華」「お話に泣けてきました」「いちごたっぷりで美味しそう」「愛情が込もってますね」など反響が寄せられている。
飯田は2007年、ロックバンド「7HOUSE」の元ボーカル・ケンジと結婚。翌年男児を出産したが、同年慢性腎不全のため亡くなった。その後、2013年5月に男児を出産。2017年9月に女児が誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】44歳元モー娘。「いちごたっぷりで美味しそう」息子の“大好物”ラムチョップ＆ケーキで誕生日祝福
◆飯田圭織、息子の誕生日祝いの手作り料理
飯田は「先日、愛息子が13歳を迎えました。平日だったので簡単になりましたが、大好きな苺たっぷりのケーキと大好物のラムチョップを焼いてお祝いしました」とつづり、写真を投稿。タルト生地に「13」の形をしたろうそくやバースデープレートを乗せたケーキと、息子の大好物であるラムチョップのショットを公開した。飯田は「身長だってどんどん伸びて、体重は抜かされ、靴も洋服も共有出来るほど大きくなりました。家族思いで、お友達思いで、優しい子に育ってくれてると思います」などとコメントし、息子の成長について嬉しそうに語っている。
◆飯田圭織の投稿に反響
この投稿に「息子くん13歳おめでとう」「美味しそう」「ケーキ豪華」「お話に泣けてきました」「いちごたっぷりで美味しそう」「愛情が込もってますね」など反響が寄せられている。
飯田は2007年、ロックバンド「7HOUSE」の元ボーカル・ケンジと結婚。翌年男児を出産したが、同年慢性腎不全のため亡くなった。その後、2013年5月に男児を出産。2017年9月に女児が誕生した。（modelpress編集部）
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